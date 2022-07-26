Об этом в эксклюзивном стриме 24 каналу рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он также отметил, что Турция является единственным игроком в Черном море, который может зафиксировать россию подальше от украинских территориальных вод.

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Следует объяснить, чтобы не было недомолвок, говорит Подоляк. Нам нужно решить несколько неотложных потребностей:

Оружие – его должно быть много, ведь не все оружие бесплатное, многое мы должны покупать;

Компенсации и социальные выплаты – люди из-за войны потеряли жилье, работу и прочее. Поэтому правительство обязано обеспечить их;

Инфраструктура – нужен ремонт дорог, чтобы поставлять то же оружие на фронт.

"На все это нужно тратить много денег, мы должны их зарабатывать. Ведь можно приходить и просить деньги, но нам в нужном нам количестве их не предоставляют, потому что у каждой страны есть свое видение того, как нужно эти средства использовать", – объясняет Михаил Подоляк.

Прибыль от зерна – это 10+ миллиардов долларов в наш бюджет, а это определенное количество оружия, социальных выплат и ремонтов инфраструктурных объектов,

– говорит советник председателя ОП.

Полный стрим с Михаилом Подоляком: смотрите видео