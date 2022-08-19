Такие информационные вбросы являются еще одним элементом российской пропаганды. Об этом в эфире 24 канала заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Зеленский будет жестоко реагировать на любое давление, – Подоляк

По словам чиновника, решение провести встречу во Львове было логистическим. Каких-либо дополнительных подтекстов в этом нет.

Давить на президента Украины или ультимативно что-либо предлагать – невозможно. Напротив, президент будет более жестко реагировать на все это. Много информации о том, что Эрдоган привез какие-то ультиматумы путина и будет что-то предлагать – элемент большой информационной программы, которую проводит россия.

– подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что раньше россия достаточно примитивно работала с пропагандой, а потому Украине не было сложно отрабатывать контрнаступление. Однако сейчас враг выстраивает более сложные конструкции и добавляет к ним реальные факты. На этот раз они заявили, что Эрдоган – мощный игрок в регионе, поэтому может передавать существенные предложения с обеих сторон. Однако Подоляк заверил, что формировать повестку дня на переговорном процессе будет только Украина.

Украинцы хотят остановить россию, а не невыгодного мира

На какие-то уступки россии не согласится и украинское общество. После полугода кровавой войны люди хотят остановить россию, поставить ее на колени и выгнать из Украины.

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Другого консенсуса пока нет, и он в принципе не должен быть,

– отметил советник руководителя ОП.

Почему Эрдоган работает с россией

По словам Подоляка, украинские власти активно объясняют турецким коллегам, почему иметь определенный уровень отношений с россией невыгодно и их нужно минимизировать. Однако у Эрдогана сейчас тяжелая социально-экономическая ситуация в стране – большая инфляция, безработица. Потому турецкий президент абсолютно зависим от российских энергоносителей и торговли в акватории Черного моря. Его мотивация – внутренняя политика.

С точки зрения морали Украину, конечно, должны поддерживать все страны. Неурядицы, которые есть в европейских странах, в Турции – в 10 раз больше. Надо понимать, что Эрдоган прежде всего заботится о внутренней политике,

– подчеркнул политик.

А во-вторых, у Эрдогана появился шанс стать действительно региональным лидером, а это добавит ему баллов на фоне предстоящих выборов.

Обратите внимание! О том, что на переговорах во Львове Украину никто не склонял к уступкам, говорил и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Напротив, Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш "искренне сопереживают и хотят решать проблему".

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