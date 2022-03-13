В интервью Владимиру Соловьеву советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк назвал важные пункты будущего договора. Если их не будет, то никто ни о чем договариваться с Россией не будет.

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Документ, прежде всего, будет учитывать интересы Украины

Михаил Подоляк подчеркнул, что будущий российско-украинский документ должен быть всеобъемлющим. Он обязательно должен включать:

невозможность повторения военных действий против Украины;

включать для нашего государства гарантии;

учитывать гарантии безопасности, которые хочет получить Россия.

Напомним, что страна-агрессор до сих пор носится с мнением, что на нее все вокруг хотят напасть. Поэтому наносит "превентивные" удары.

Советник главы ОП убежден, что стороны приближаются к достижению компромисса.

У нас есть все предложения, которые так или иначе защищают эти интересы, выводят Украину из-под удара с точки зрения того, чтобы не повторились подобные ситуации,

– отметил он.

Михаил Подоляк также заверил, что нужно еще немного времени, чтобы в России на все 100% поняли ситуацию, в которую попала страна.

Отметим, что советник главы ОП Михаил Подоляк входит в украинскую группу переговорщиков. Уже состоялось несколько раундов переговоров, но ни один из них не был результативным. Взамен или во время или после встреч Россия активно обстреливала мирные украинские города.

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