Подоляк призвал Москву снизить градус вражды

Подоляк написал в твиттере, что российская пропаганда годами растила в медиа ненависть к Украине. Из-за этого российские зрители хотят "чужой крови".

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Российские пропагандисты несут не меньшую ответственность за зверства в Украине, чем военные. Они годами растили в медиа ненависть к Украине. Теперь российский зритель хочет чужой крови и не принимает отговорок,

– отметил советник главы ОП.

Подоляк призвал Россию снизить градус вражды, чтобы доказать готовность к продолжению мирных переговоров.

"Если Москва стремится продемонстрировать готовность к диалогу, она должна снизить градус вражды", – резюмировал он.

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