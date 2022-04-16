Несмотря на то, что Евросоюз предоставляет нам вооружение, это не то, что нужно. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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"Украина нуждается в оружии не через месяц – сейчас"

По его словам, Украина продолжает просить оружие. Европейцы поддерживают призыв к своим правительствам.

ЕС идет навстречу, но дает не то оружие, о котором просили,

– подчеркнул Подоляк.

Кроме того, оружие едет слишком долго. "В эту игру можно играть долго, но выигрывает от нее точно не демократия. Украина нуждается в оружии. Не через месяц. Сейчас ", – добавил советник главы ОП.

Кстати, как сообщили в министерстве иностранных дел оккупантов , Россия разослала ноту всем государствам, которые снабжают Украину оружием. Захватчики угрожают США и странам НАТО "непредсказуемыми последствиями" и обвиняют в "нарушении жестких принципов".