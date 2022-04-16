Несмотря на то, что Евросоюз предоставляет нам вооружение, это не то, что нужно. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
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"Украина нуждается в оружии не через месяц – сейчас"
По его словам, Украина продолжает просить оружие. Европейцы поддерживают призыв к своим правительствам.
ЕС идет навстречу, но дает не то оружие, о котором просили,
– подчеркнул Подоляк.
Кроме того, оружие едет слишком долго. "В эту игру можно играть долго, но выигрывает от нее точно не демократия. Украина нуждается в оружии. Не через месяц. Сейчас", – добавил советник главы ОП.
Кстати, как сообщили в министерстве иностранных дел оккупантов, Россия разослала ноту всем государствам, которые снабжают Украину оружием. Захватчики угрожают США и странам НАТО "непредсказуемыми последствиями" и обвиняют в "нарушении жестких принципов".
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