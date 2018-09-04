Подорожание газа – неизбежно, – Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман назвал неизбежным изменение цены на газ для населения.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает УНИАН.

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"Моя задача при неизбежности изменения цены – проработать все механизмы дополнительной социальной защиты", – заявил Гройсман.

Премьер-министр отметил, что повышение цены на газ является одним из требований Международного валютного фонда для выделения Украине очередного транша, который поможет стабилизировать состояние экономики.

Моя стратегия заключается в том, что за 10 лет Украина должна получить минимальное влияние долгов на ВВП и на жизнь каждого украинца. Вот в чем дискуссия. И поэтому мы ее ведем около года. Думаю, что мы ее финализируем уже в сентябре,

– добавил Гройсман.

Напомним, Тимошенко заявила, что фракция "Батькивщина" будет требовать отставки Кабинета министров в случае, если будет принято решение о повышении цены на газ для населения.