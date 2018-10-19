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      Подорожание газа на 23% – это только первый этап, – эксперт

      1002 Читати новину українською
      Цена на газ вырастет с 1 ноября
      Цена на газ вырастет с 1 ноября / antikor.com.ua

      Украинское правительство очень хочет получить деньги от МВФ. Для этого делает все, чтобы выполнить поставленные им условия. Поэтому и цену на газ повысил, и будет делать это еще дважды.

      Об этом в комментарии 24 каналу сказал экономист Андрей Новак.

      Он напомнил: миссия МВФ, которая была в Украине в сентябре, четко указала украинскому правительству, что рассчитывать на 2 миллиарда долларов финансовой помощи мы можем только после окончательного утверждения государственного бюджета на 2019 год. Таким образом МВФ ограждает себя от ситуации, когда два года назад между первым и вторым чтением у депутатов внезапно возникла идея вдвое увеличить минимальную заработную плату.

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      Сначала – полностью утвержденный госбюджет, а затем – транш от МВФ. Поэтому правительство вместе с парламентским большинством очень "педалируют" бюджетный процесс, он в этом году проходит гораздо быстрее. И именно поэтому сейчас приняли решение о цене на газ,
      – отметил Новак.

      Вслед за повышением цен на газ для украинцев подорожают коммунальные услуги – отопление, горячая вода, но не на 23%.

      "Это только первый этап подорожания газа для населения. Следующие Два состоятся в 2019 году", – отметил Новак.

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      Эксперт добавил – МВФ не требовал повышения цены. Они требовали рыночной цены для всех потребителей – небытовых и бытовых. А то, что "одинаковые" – это нижние поднимать к высшим – это уже работа украинского правительства.

      Напомним, 19 октября Кабмин сообщил, что принял решение о повышении цены на газ для бытовых потребителей. С 1 ноября 1000 кубометров газа будет стоить 8550 гривен вместо 6900.

       

       

      Теги: Новости Украины Тарифы на газ Тарифы Транш МВФ коммунальные услуги Бюджет-2019 ЖКХ
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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