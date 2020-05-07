Подозрение Стерненко – это реванш

Пам'ятаю, як майже два роки тому, коли ми були в МОЗ України, мене повідомили про наступну історію. В Одесі напали на активіста, його серйозно поранили, потрібна була операція на руці. Чомусь перше втручання в Одесі зробили непрофесійно, яке ще й нашкодило. Надавати справжню медичну допомогу хлопцю відмовились. Як виявилось пізніше, це "чомусь" було пов'язане з тим, що на лікарів чинився безпрецедентний тиск місцевими феодалами. Складно уявити, що людину намагалися вбити, а потім ще й позбавити медичної допомоги.

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Тоді хлопця привезли в Київ, тут лікарі надали необхідну допомогу. Це був Стерненко.

Сергій Стерненко – той українець, який завжди називає речі своїми іменами і не йде на жодні компроміси зі злом.

Попри тиск агентів рускава міра в країні та гнилої правоохоронної системи, він продовжує робити все, аби жити у вільній та справедливій країні. Тепер, замість спроб вбити, його намагаються максимально демонізувати та незаконно ув'язнити.

Захист свого життя – це природне право людини, яке також закріплене в Конституції України. Ніхто і ніщо не може його порушити, забрати чи знищити.

Переслідувати людину за те, що вона не дає себе мовчки вбити – це абсурд. Намагатися покарати людину за те, що вона захистила своє життя – це абсурд. Покривати справжніх злочинців, корупціонерів і тих, хто роками грабує українців – це абсурд. Жити в країні, де це все можливо – абсурд.

Нам не можна цього допустити.

Що відомо про Сергія Стерненка?Сергій Стерненко – український активіст, колишній очільник одеського "Правого сектору". На початках організовував акції з закриття наркоточок, пікетував російське консульство, 2015 року блокував окупований Крим.



У 2017 році був одним з організаторів зриву виступу російського актора Костянтина Райкіна, який підтримав окупацію Криму. Сергій Стерненко виступав і проти забудови частини території Міського саду Одеси – Літнього театру. Тоді йому висунули підозру в організації масових заворушень. У квітні 2018 почав працювати над створенням в Одесі Громадської організації "Небайдужі".

Що відомо про напади на Стерненка

На Сергія Стерненка нападали тричі. Все відбувалось в Одесі протягом лютого – травня 2018 року.

Під час другого нападу Стерненку ззаду стріляли у шию. Під час останнього активіст поранив одного з нападників ножем у живіт. Згодом той помер.

Організаторів та винних у нападах досі не знайшли.

Сам Стерненко звинувачував у цьому мера Одеси Геннадія Труханова та керівництво обласної поліції.

Наразі Офіс генпрокурора та СБУ готують активісту підозру. Вона стосується смертельного поранення Стерненком свого нападника. Активісту планують вручити підозру через організований проти нього ж замах на вбивство, у якому той зміг вижити.