ЧП случилось 7 декабря недалеко от больницы Аль-Джумхури на перекрестке Аль-Самуд.
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Взрыв мотоцикла в Ираке
Иракские военнослужащие сообщили, что причиной взрыва в Басре стал мотоцикл со взрывчаткой.
- После инцидента в небо поднялся столб черного дыма;
- В пожаре в двух автомобилях, которые стояли возле мотоцикла, 4 человека погибли;
- Еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести.
Судебно-медицинские эксперты и специализированные технические группы все еще присутствуют на месте происшествия, чтобы определить ее характер и предоставить больше деталей о характере инцидента,
– сказал руководитель отдела безопасности Саад Маан.
"В следующем заявлении объявим детали после завершения расследования и технических отчетов", – добавил он.