Ее поддержали 273 нардепа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на общественную инициативу "Игла".

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Почему граждане не могут подписать петицию Терещенко

По словам Мишеля Терещенко, закон предусматривает отмену претензий к тем, кто, по типичным коррупционным схемам, незаконно захватил или стал скупщиком краденого, то есть участков в лесу, на побережьях, на территориях охранных зон объектов культурного наследия и памятников археологии, границы которых не определены, других ценных землях, если прошло более 10 лет.

Если же десятилетний срок еще не истек, то государство или община должна до того как начать судебный процесс, выделить из своего бюджета немалые средства – эквивалент рыночной стоимости имущества, которое надо вернуть в собственность государства или общины,

– объясняет Терещенко.

Он добавляет, что это невозможно при отсутствии соответствующих бюджетных назначений и не позволяет вернуть недвижимое имущество. По словам Терещенко, проект 12089 легализует незаконные землеотводы и амнистирует коррупционеров и скупщиков краденого.

Кроме этого, последние, в случае маловероятного возвращения государству или общине противоправно приобретенного имущества, вместо привлечения к ответственности получат значительную компенсацию за счет налогоплательщиков.

Терещенко объясняет, что при таких обстоятельствах может проиграть государство или общество. По его мнению, это несправедливо и сводит на нет борьбу активистов, которая в отдельных случаях длится десятилетиями.

Стоит отметить, что в первые сутки петиция набрала более 6200 голосов. Однако, граждане массово жалуются на технические проблемы с ее подписанием. Некоторым это удалось сделать после нескольких попыток. В то же время были случаи, когда их количество достигало более 20.

Граждане жалуются, что не могут подписать петицию / Коллаж "Иглы"

"Игла" обратилась в Офис Президента, чтобы выяснить в чем заключается техническая проблема с подписанием петиции. Однако там заявили, что никаких "сбоев в работе сервиса электронных петиций не зафиксировано".



Ответ Офиса Президента относительно петиции / Фото "Иглы"

В то же время глава общественной инициативы Ирина Федорив говорит, что по состоянию на 26 марта удалось собрать почти 22 тысячи подписей и не хватает еще чуть более 3 тысяч. Она добавляет, что в Офис Президента поступило обращение от десятков организаций с требованием ветировать проект 12089.

А также отмечает, что сейчас идет процесс общения с чиновниками. По ее словам, там все понимают, что это антигосударственный закон, который легализует дерибаны.

Не могут скупщики краденого леса, побережий просто взять и обнулить десятилетия нашей борьбы. Но все должны понимать, что сроки для ветирования ограничены. Поэтому гражданам следует мобилизовать усилия, чтобы дособирать голоса и мы надеемся, что премьер-министр Денис Шмыгаль учел мнение коллег из профильных министерств и Кабмин готовит документы для ветирования,

– говорит Федорив.

Она добавляет, что большинство нардепов поддались на уговоры лоббистов, ведь весь год в СМИ с использованием Telegram-каналов лоббисты формировали информационное поле для принятия этого проекта.