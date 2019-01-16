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      Подросткам, которые избили мужчину в Киеве, грозит до 5 лет тюрьмы

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      Все чаще агрессивные подростки нападают на прохожих ради развлечения
      Все чаще агрессивные подростки нападают на прохожих ради развлечения / Фото из открытых источников

      В Киеве, возле станции метро "Дворец Спорта", группа подростков жестоко избила мужчину. Свидетелем происшествия была женщина, которая пыталась защитить мужчину, за что тоже получила тумаков и словесные угрозы. Полиция задержала подростков до выяснения всех обстоятельств дела.

      Какое наказание ожидает нападающих – узнавал 24 канал.

      В последнее время все чаще доводится слышать об агрессивных подростках, которые нападают на людей ради развлечения. Вчерашний случай поражает своей жестокостью. Вчера вечером группа молодых людей избила ногами мужчину в центре Киева.

      Примерно в 20 часов вечера эти нелюди компанией из 10-15 человек на моих глазах побежали за мужчиной, и сбив его с ног, начали зверски избивать ногами по печени, голове. Я начала просить, чтобы остановились, на что девушки бросились и начали пытаться бить меня. Я вызвала полицию. Они убежали, но на станции метро мы снова встретились и благодаря мужчине задержали нескольких. Поведение этих нелюдей должно быть наказано. Пишу, чтобы они не избежали наказания,
      – отмечает на своей странице в социальной сети свидетель происшествия Илона Силенко.

       

      После этого инцидента свидетель обратилась в полицию и написала заявление. Также она выложила видео события у себя на странице в социальной сети и призвала внимательно рассмотреть подростков чтобы идентифицировать их. Взамен подростки сначала хвастались своим поступком в социальных сетях, а затем начали удалять или закрывать свои аккаунты.

      поліція, підлітки, побиття
      Обычно подростки проявляют агрессию только в компании "единомышленников"

      Следователи киевской полиции такие действия квалифицируют как хулиганство. Сейчас правоохранители устанавливают личность потерпевшего мужчины: официальных заявлений об избиении от него не поступало.

      Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по части 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители изучают видео с камер наблюдения с места происшествия для установления всех участников и причин инцидента. Об этом заявила 24 каналу представитель отдела коммуникации столичной полиции Оксана Тищенко.

      Полицейские призвали украинцев помочь найти участников нападения.

      Читайте также: В киевском супермаркете охранники зверски набросились на людей и жестоко избили

      Если вина нападавших будет доказана, то их ждет наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на шесть месяцев или ограничения свободы до пяти лет. Но те же действия, совершенные группой лиц, – наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет.

      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Новости Киева Полиция Криминальные новости
      Источник: 24 канал
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