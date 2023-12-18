Местные жители села Керецки рассказали ТСН, что мужчина всегда был интеллигентным и боролся за село. Там у него проживает только мать, с которой сидит сиделка, пишет 24 Канал.
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Что говорят местные жители о депутате
Соседи рассказали, что не могут поверить в трагедию. По их словам, депутат от "Слуги народа" всегда был радушным и спокойным.
По-соседски вел себя, нормально. Всегда был приветлив, интеллигентен,
– рассказала одна из соседок.
Сосед вспомнил, что они вместе выросли: "Нормальный мужчина был и есть. Площадку сделал для детей, кладбище упорядочил в селе. Мы за него плохого не скажем. Он боролся за село".
Семья Батрина годами живет за границей
Соседи рассказали, что в доме Батринов живет только его 80-летняя мать, за которой смотрит сиделка. Сам депутат жил на две страны, ведь его жена, дети и внуки уже много лет живут в Чехии.
Они уехали давно, лет 15. Он там с ними был. Ездил туда-сюда. А последние два года находился дома,
– рассказала соседка.
Сиделка не рассказала о трагедии матери депутата, ведь говорит, что женщина не выдержит.
"Она бы сразу почила. Она и не спрашивает… Я думаю, если спросит – скажу, что он в Чехии", – сказала сиделка, сидящая с матерью мужчины уже более 5 лет.
Она добавила, что никогда не видела мужчину агрессивным.
"Я не могу о нем ничего плохого сказать. Как так получилось? Его довели, или почему так произошло? Это должны разобраться. Не может быть, чтобы без причины человек такое сделал", – заверила женщина.
Подрыв гранат в Закарпатье: что известно
- 15 декабря депутат Сергей Батрин взорвал три гранаты на заседании Керецковского сельского совета Хустского района Закарпатской области.
- Местные издания писали, что у мужчины были напряженные отношения с главой территориальной общины. Сам Батрин также выдвигался на должность главы ОТГ.
- СМИ писали, что спор у них возник из-за премий и надбавок сельскому голове, избранному от уже запрещенной в Украине пророссийской партии "ОПЗЖ".
- В результате трагедии 26 человек получили ранения, из них 6 – находились в тяжелом состоянии. В реанимации находился и сам депутат. Но уже 16 декабря он очнулся, его допрашивала полиция.
- Сергею Батрину уже избрали меру пресечения – 2 месяца под стражей без возможности внести залог. К сожалению, 16 декабря скончался один из раненых – 55-летний депутат из села Березников Виктор Павлович Прядиля, которому ампутировали ногу. Он был в реанимации в тяжелом состоянии, однако спасти его не удалось.
- Раньше дело квалифицировали как террористический акт, но после смерти одного из раненых хотят переквалифицировать на совершение террористического акта, повлекшее гибель человека.