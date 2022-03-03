"Лукойл" – вторая крупнейшая в России нефтяная компания и шестая по величине частная нефтяная компания в мире. Она стала одной из первых крупных российских компаний, которая выступила против вторжения России в Украину.

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В заявлении компании сообщается, что руководство обеспокоено трагическими событиями в Украине и поддерживает переговоры о прекращении войны.

Мы выступаем за немедленное прекращение вооруженного конфликта и полностью поддерживаем его решение через переговорный процесс и дипломатическими средствами,

– говорится в заявлении.

Управление контроля за иностранными активами США в январе этого года внесло "Лукойл" в список секторальных санкций, против которых введены ограничения на сделки в отношении отдельных проектов.

В частности, состояние совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова, который является главным нефтяным магнатом России, за сутки вторжения сократилось более чем на 5 миллиардов долларов после начала войны РФ против Украины.

Зарегистрированные в Лондоне акции компании "Лукойл" упали более чем на 99% после того, как Россия вторглась в Украину.

3 марта правительство Франции в рамках пакета санкций заявило, что изъяло суперяхту, связанную с исполнительным директором Российского энергетического гиганта "Роснефть" Игорем Сечиным.

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