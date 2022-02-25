По данным Офиса Президента, в самом Минске, мягко говоря, – не в восторге от того, что Россия делает в Украине. Об этом заявил эксспикер делегации Украины в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

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Россия подставила Беларусь

По словам Арестовича, на некоторых боевых машинах можно увидеть флаги Беларуси. Правда, Кремль не сообщил официальному Минску, что втянет его в эту авантюру.

Более того, отмечает он, то, что белорусские боевые машины вошли в Украину – это чистая подстава белорусов со стороны россиян.