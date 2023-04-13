Как отмечают в КГВА, ссылаясь на прогнозы синоптиков, обильные дожди ожидают жителей столицы после Пасхи. Если быть точнее, то в конце апреля – начале мая.

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Какие районы под угрозой

В ведомстве отмечают, что повышение уровня воды не будет угрожать как промышленным объектам, так и жилым массивам. В то же время будут территории, которым вода может доставить немало неприятностей:

Подтопление пляжей, зон отдыха и садово-дачных участков возможно в селах: Осещина, Погребы, Хотяновка, Троещина, Гнедин, Вишенки и поймы Днепра на юге столицы.

возможно в селах: Осещина, Погребы, Хотяновка, Троещина, Гнедин, Вишенки и поймы Днепра на юге столицы. Также возможно частичное затопление территорий на дачных массивах Речь идет о: Воскресенских Садах, Русановских Садах, Осокорках, Позняках, Вишенках.

Речь идет о: Воскресенских Садах, Русановских Садах, Осокорках, Позняках, Вишенках. Кроме того, не исключают подтопления в пределах частной и садово-дачной застройки на левом берегу Днепра. От воды могут страдать в районе Южного моста и залива Берковщина.

От воды могут страдать в районе Южного моста и залива Берковщина. Не исключают также затопление прирусловых участков массива Конча-Заспа.

Как подготовиться к подтоплениям

В КГВА также обратились к жителям тех территорий, которым грозят подтопление. В том числе проживающих вблизи водоемов. Их просят подготовиться и:

перенести самые ценные вещи на верхние этажи зданий или чердаки;

быть готовыми отключить электричество / газ, а также все бытовые приборы.

На всякий случай, подготовьте ценные вещи и документы, если придется на время покинуть дом. Также позаботьтесь о домашних животных,

– призывают в КГВА.

В ведомстве подчеркивают, что спасатели и жилищно-коммунальные службы наработали алгоритм совместных действий. Кроме того, они подготовили технику для работы в условиях наводнения.

Заметим, что 13 апреля в местных телеграм-каналах писали о необычном повышении уровня воды в Днепре. Его фиксировали в районе Подола и Оболони. На фотографиях можно увидеть, что подтопило набережную, на которой обычно сидят рыбаки, а также ею гуляют жители и гости столицы.