О последствиях господства непогоды по состоянию на утро 6 августа сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Там отметили, что из-за дождей и ветра сработали системы автоматической защиты ЛЭП, в результате чего обесточены многие города и села.

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Без света остались населенные пункты в таких областях

Хмельницкая – 206,

Киевская – 63,

Тернопольская – 42,

Черновицкая – 39,

Львовская – 36,

Винницкая – 29,

Житомирская – 23,

Кировоградская – 2.

К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

Последствия непогоды в областях

Кроме того, спасатели работали над ликвидацией последствий непогоды 5 – 6 августа и успешно завершили почти все работы.

Тернопольская область

На территории городов Борщев, Залещики, сел Бильче-Золотое, Мушкатовка были частично подтоплены 2 жилых дома, 8 подвальных помещений, 10 домохозяйств, 8 хозяйственных построек. Кроме того, пострадала и насосная станция, в результате чего временно приостановили поставки воды в Борщев, где живет 7 тысяч человек.

В то же время в Зборове и Ольшанке Тернопольского района разрезали и убрали 5 поваленных деревьев.

Всю воду из помещений удалось откачать, сейчас работают над восстановлением водоснабжения в Борщев.

Хмельницкая область

В Хмельницком подтопило 5 подвальных помещений, в Каменец-Подольском районе частично повреждены 4 кровли: пристройка к клубу, 2 жилых домов, нерабочего детского сада, южной башни крепости.

Со всеми подтоплениями спасатели уже справились. Спасатели разрезали и убрали 81 поваленное дерево.

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Винницкая область

Также работы завершены и в Тульчинском районе, где подтопило 1 подвальное помещение. В Винницком, Жмеринском, Тульчинском, Хмельницком, Гайсинском и Могилев-Подольском районах разрезали и убрали 61 поваленное дерево.

Буковина

На территории области работники ГСЧС разрезали и убрали 8 поваленных деревьев.

К счастью, жертв и пострадавших во всех областях, которые затронула непогода, удалось избежать.

Погода в Украине 6 августа