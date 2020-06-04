Отказ от вакцинации ставит под угрозу не только ваше здоровье, но и здоровье людей вокруг.

Одним з аргументів противників вакцин є твердження, що вимога вакцинуватися є порушенням прав людини, дискримінацією чи порушенням Конституції України. Мовляв, кожен має вибір робити те, що забажає, зокрема, не вакцинувати себе чи свою дитину. Але у площині громадського здоров'я та захисту здоров'я суспільства це не працює.

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Чому треба вакцинуватись?

Ось простий приклад. Якщо людина вживає алкоголь і робить це вдома – це окей. Якщо людина вживає алкоголь, а потім сідає за кермо – це небезпечно для кожного. Саме тому, коли ви керуєте автомобілем, ви повинні дотримуватися певних правил, які захищають ваше здоров'я та здоров'я людей навколо. Чомусь у цьому випадку вимоги не сідати за кермо у стані алкогольного сп'яніння ніхто не називає порушенням прав. Водночас, ніхто не толеруватиме п'яного водія на дорозі і не буде вважати, що це його чи її вибір.

Так само і з вакцинами. Відмова від вакцинації ставить під загрозу не лише ваше здоров'я, а й здоров'я людей навколо. Вакцинуватися потрібно усім, аби вберегтися від небезпечних хвороб, від яких надійно захищають вакцини. Отримати щеплення – це така ж сама умова, аби, наприклад, відвідувати дитячий садок, школу чи інший навчальний заклад, як не вживання алкоголю для того, аби сісти за кермо. Бо тут не йдеться лише про особисте здоров'я.

Крім того, вакцинація захищає усіх, хто через певні хвороби чи стани здоров'я не може отримати щеплення. Це пацієнти з імуносупресією, онкологічні хворі, люди з алергією на компоненти вакцин, вагітні жінки та дуже маленькі діти, які просто не можуть бути щеплені. Їхня безпека залежить від колективного вибору на користь вакцинації.

Вмикайте здоровий глузд

Сперечатися про "вільний вибір" чи "примусовість" у цьому випадку означає свідомо наражати на небезпеку людей, що вас оточують. Це те саме, що й пити алкоголь за кермом і вважати, що заборона це робити – порушує ваші права. Але при цьому не усвідомлювати, що такі ваші дії можуть поставити під загрозу чиєсь життя.

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Вакцинація, правила дорожнього руху, заборона курити в громадських місцях чи будь-які інші правила і норми, що існують в суспільстві для захисту життя і здоров'я, створені і мають виконуватися не тому, що це чиясь забаганка. Це доказові заходи задля захисту колективного здоров'я.

Давайте вмикати здоровий глузд і робити правильний вибір, коли йдеться про питання збереження здоров'я та життя не лише кожного з нас, але й усіх, хто поруч.