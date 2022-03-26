Предел добра и прокремлевского зла
О восстании, которое было подавлено советскими войсками и привело к тысячам убитых и раненых. Хочу также напомнить, что на стороне добра были тогда украинцы, которые присоединились к восстанию.
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Предавая нашу борьбу за свободу, венгры предадут и свою. А также украинских венгров, которые сейчас – в наших вооруженных силах.
Венгры забыли, что Украина поддержала их в противостоянии с СССР / Фото "Высокий замок"
Мы не ожидаем от Венгрии чтоб она боролась рядом с нами, но дать нам оружие для борьбы – это вопросы морали и ценностей, а не политики. Поколения украинцев будут помнить, кто был с нами и кто нет.
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