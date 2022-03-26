Предел добра и прокремлевского зла

О восстании, которое было подавлено советскими войсками и привело к тысячам убитых и раненых. Хочу также напомнить, что на стороне добра были тогда украинцы, которые присоединились к восстанию.

Актуально Россию послали: быстро и решительно

Предавая нашу борьбу за свободу, венгры предадут и свою. А также украинских венгров, которые сейчас – в наших вооруженных силах.



Венгры забыли, что Украина поддержала их в противостоянии с СССР / Фото "Высокий замок"

Мы не ожидаем от Венгрии чтоб она боролась рядом с нами, но дать нам оружие для борьбы – это вопросы морали и ценностей, а не политики. Поколения украинцев будут помнить, кто был с нами и кто нет.