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Поджог авто в центре Киева: пострадавшая связывает с местью ОСМД

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Жительница одного из столичных жилых комплексов считает, что ее автомобиль сожгли из-за жалобы в суд на ОСМД.

Владелица авто Оксана Пархоменко утверждает, что автомобиль подожгли. Говорит, на колесе нашли тряпку, которую скорее всего пропитали горючим. Подозревает, что это была месть. Ведь не так давно вместе с соседями подали иск в суд на ОСМД, которое считают фиктивным.

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Также несколько дней назад всем жителям пришли письма со списком активистов, и предупреждением, если что-то случится с домом – виноваты только они.

О том, что у них уже есть ОСМД – жители узнали случайно, когда решили его создать. Самопровозглашенное объединение все дела передало частной организации. Говорят, были бы и не против такой схеме, если бы все слаженно работало.

Больше – смотрите в сюжете.

Автор: Оксана Тропотяга
Теги: Новости Украины Криминальные новости Пожар Новости Киева ОСМД
Источник: 24 Канал
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