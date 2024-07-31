Об этом рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов. Он отметил, что полиция уже установила личности всех поджигателей.

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Поджоги авто ВСУ на Харьковщине

Это преимущественно молодежь в возрасте от 12 до 18 лет. Они через телеграмм-каналы получают сообщения от спецслужб России, которые предлагают за вознаграждение осуществить поджог того или иного объекта. За это обещают от 20 до 40 тысяч гривен,

– рассказал Синегубов.

Глава области обратился к родителям с просьбой уделять больше внимания детям во время их пребывания в соцсетях, чтобы они не становились заложниками подобных преступлений и враждебной пропаганды.

К слову, недавно глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко рассказал, что за поджогами автомобилей военных стоит российское ГРУ. Враг не может одолеть Украину на фронте, поэтому пытается создать напряжение в тылу. Для этого он использует удары по энергетике, информационную войну, масштабирование тем раскола, диверсии.