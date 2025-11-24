Нечеловеческие условия перевозки: в сети жалуются на холод и снег в поезде Сянки – Ужгород

В сети появилась информация о том, что в поезде Сянки – Ужгород, курсирующем по Закарпатью, людей перевозят в плохих условиях. Мол, для пассажиров не включают отопление, а в тамбуры попадает снег.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Виталия Глаголу.

Что говорят об условиях перевозки в поезде Сянки – Ужгород?

На нечеловеческие условия перевозки якобы пожаловались пассажиры пригородного поезда №6541/6542 "Сянки – Ужгород. Поезд едет примерно три часа и перевозит в частности людей, которые работают в областном центре. Ежедневно пассажиры пользуются этим поездом и вынуждены терпеть критические условия.

Укрзализныця официального сообщения о ситуации еще не предоставила, но в сети сообщили, что вагоны этого поезда холодные. Отопление якобы или не включают совсем, или только после ссор между персоналом и пассажирами.

Также в тамбур поезда во время движения попадает снег, что также удивляет клиентов железной дороги.

В сети показали, что в тамбуре поезда Сянки – Ужгород лежит снег: видео

Виталий Глагола пишет, что описанная проблема – совсем не новая, но только сейчас о ней начали говорить в сети и начался общественный резонанс. 24 Канал пытается взять комментарий у представителей Укрзализныци.

Известно также, что Укрзализныця сняла с маршрута три рейса по этому направлению, зато оставив только один поезд, курсирующий утром и вечером.

К тому же QR-коды в вагонах, по которым пассажиры могут оставлять комментарии и жалобы повреждены, по ним невозможно перейти.



Оставить отзыв об условиях в поезде невозможно / Фото из телеграма Виталия Глаголы

Что известно об обновлении для пассажиров Укрзализныци?