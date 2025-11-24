Нелюдські умови перевезення: в мережі скаржаться на холод і сніг у поїзді Сянки – Ужгород
- Пасажири поїзда Сянки – Ужгород скаржаться на холодні вагони без опалення та сніг у тамбурах.
- Укрзалізниця зняла з маршруту три рейси, залишивши лише один, а QR-коди для скарг у вагонах пошкоджені.
У мережі з'явилася інформація про те, що в поїзді Сянки – Ужгород, що курсує по Закарпаттю, людей перевозять у поганих умовах. Мовляв, для пасажирів не вмикають опалення, а в тамбури потрапляє сніг.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Віталія Глаголу.
Що кажуть про умови перевезення в потязі Сянки – Ужгород?
На нелюдські умови перевезення нібито поскаржилися пасажири приміського поїзда №6541/6542 "Сянки – Ужгород. Поїзд їде приблизно три години й перевозить зокрема людей, які працюють в обласному центрі. Щодня пасажири користуються цим поїздом та вимушені терпіти критичні умови.
Укрзалізниця офіційного повідомлення щодо ситуації ще не надала, але в мережі повідомили, що вагони цього потягу холодні. Опалення нібито або не вмикають зовсім, або лише після сварок між персоналом та пасажирами.
Також у тамбур поїзда під час руху потрапляє сніг, що також дивує клієнтів залізниці.
У мережі показали, що в тамбурі поїзда Сянки – Ужгород лежить сніг: відео
Віталій Глагола пише, що описана проблема – зовсім не нова, але лише зараз про неї почали говорити в мережі та почався суспільний резонанс. 24 Канал намагається взяти коментар у представників Укрзалізниці.
Відомо також, що Укрзалізниця зняла з маршруту три рейси за цим напрямком, натомість залишивши лише один поїзд, що курсує вранці та ввечері.
До того ж QR-коди в вагонах, за якими пасажири можуть залишати коментарі та скарги пошкоджені, за ними неможливо перейти.
Залишити відгук про умови в потязі неможливо / Фото з телеграму Віталія Глаголи
Що відомо про оновлення для пасажирів Укрзалізниці?
