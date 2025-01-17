Защитник защитил в Донецкой области 27 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Мологовскую общину.

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Что известно о гибели защитника

Как сообщили 13 января в Мологовской громаде, сержант Андрей Даниленко погиб 27 ноября 2023 года в ходе наступательных действий возле населенного пункта Очеретино Покровского района Донецкой области. Долгое время военного считали пропавшим без вести.

Вся община выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям. Вечная память и Слава Защитнику Украины!

– говорится в сообщении общины.

Информация о дате и месте захоронения героя будет сообщено позже.

Напомним, 23-летний защитник из Тернопольщины Сергей Попко погиб на Покровском направлении. Он добровольно присоединился к ВСУ в начале полномасштабного вторжения и погиб во время выполнения боевого задания 10 января 2025 года.