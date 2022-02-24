Россия продолжает атаковать украинские города, начав полномасштабную войну 24 февраля. В Херсонской области погиб пограничник.
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Ракетный обстрел со стороны Крыма
Россияне применили ракетные системы залпового огня. Случилось это с территории временно оккупированного Крыма. В частности, пострадали позиции пограничников.
Случилось это в районе населенного пункта Преображенка Херсонской области. Сейчас информация о других жертвах устанавливается.