Россия продолжает атаковать украинские города, начав полномасштабную войну 24 февраля. В Херсонской области погиб пограничник.

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Ракетный обстрел со стороны Крыма

Россияне применили ракетные системы залпового огня. Случилось это с территории временно оккупированного Крыма. В частности, пострадали позиции пограничников.

Случилось это в районе населенного пункта Преображенка Херсонской области. Сейчас информация о других жертвах устанавливается.

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