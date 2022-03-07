Под Киевом продолжаются ожесточенные бои. С особенной яростью враг уничтожает Бучу, Гостомель, Ворзель, Ирпень. Целенаправленно убивает мирных жителей. Погиб председатель Гостомельской общины Юрий Прилипко. Когда раздавал людям хлеб и лекарство. Это мой коллега, которого хорошо знаю по Ассоциации городов, по нашему сотрудничеству. Светлая память Юрий Прилипко. Он до последнего вздоха был с общиной. Заботился о людях,

– рассказал Кличко.

Важно Россияне убили главу Гостомельского сельсовета Юрия Прилипко

Напомним, несколько дней назад в СМИ появилась информация о гибели Прилипко, которую позже опровергли. Сегодня появилось подтверждение, что глава Гостомельской общины был убит оккупантами.

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