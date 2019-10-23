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      ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ ГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ В КИЕВЕ

      Виктор "Сенсей" Дегтярев погиб от взрыва на Пушкинской в Киеве: что о нем известно

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      Погиб Виктор Дегтярев Сенсей – биография, что известно о погибшем
      Виктор "Сенсей" Дегтярев

      Виктор "Сенсей" Дегтярев погиб в результате взрыва гранаты на улице Пушкинской в Киеве. 24 канал собрал информацию о 53-летнем ветеране войны на Донбассе.

      Биография "Сенсея"

      Важно: На Пушкинской в ​​Киеве прогремел взрыв: погибли два человека – фото и видео

      Виктор Дегтярев родился в 1966 году (53 года) в российском Якутске в семье военных. Проживал в Киеве. С 2014 года с оружием в руках защищал Украину на Донбассе. В частности, участвовал в боях под Иловайском.

      Был гвардейцем батальона "Донбасс", в котором командовал группой "Купол". Под Иловайском получил многочисленные ранения – перебитое сухожилие левой руки, оторванные пальцы правой и ранения в ребра.

      После полученных ранений ездил на Донбасс лишь для того, чтобы инструктировать других бойцов. Последствия травм рук не позволяли больше держать оружия.

      Сам Дегтярев рассказывал, что выжить в районе Иловайска ему помогла спортивная подготовка – он был тренером Федерации кунг-фу Украины. Сначала он тренировал работников охранных фирм и будущих военных, а после полученных травм начал заниматься с детьми. Именно из-за занятий кунг-фу он и получил свой позывной.

      К слову: Взрыв на Пушкинской в Киеве: одной из жертв стал ветеран войны Виктор "Сэнсэй" Дегтярев

      После ранения под Иловайском Виктор Дегтярев некоторое время был советником заместителя министра обороны Украины Петра Мехеда.

      В 2015 году, когда из-за травм уже не в силах было держать оружие, "Сенсей" вместе с бойцами своего подразделения организовали одноименный благотворительный фонд "Купол", занимающейся волонтерской помощью для военных.

      Благотворительный фонд "Купол" занимался поиском пропавших без вести в результате боевых действий, а также военнопленных, а затем работал над их освобождением.

      После окончания своего боевого пути на Донбассе, вел постоянную борьбу в тылу – за права и признание украинских воинов. Так, он неоднократно выступал с жалобами на нелажну поддержку воинов государством, а его фонд "Купол" помогал ветеранам с реабилитацией.

      У Виктора Дегтярева остались трое детей.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Взрыв на Пушкинской в Киеве Жертвы Новости Киева Иловайская трагедия
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