"Ее будет не хватать": на фронте погибла 23-летняя боевая медичка Диана Горун

О трагической новости сообщили в Гнездичевской территориальной общине, откуда родом военнослужащая.

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Что известно о гибели военнослужащей?

Диана родилась в 2003 году в селе Гнездычев на Львовщине. В общине рассказали, что девушка сознательно выбрала путь защиты Украины и посвятила себя спасению жизней украинских воинов.

Диана сознательно выбрала непростой, полный опасностей путь – встать на защиту родной Родины. Она не осталась в стороне, а взяла на себя ответственность защищать Украину, быть рядом с теми, кто ежедневно смотрит опасности в глаза. Своим призванием она избрала спасать жизни украинских воинов, помогать собратьям и бороться за свободу и независимость нашего государства. В этом выборе проявились ее мужество, сила духа и большое сердце– говорится в сообщении общины.

Сестра Дианы в Threads вспомнила ее как лучшего медика, которого она знала.

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"Мы уже мстим за нее, мы ее помним", – написала военнослужащая.

Еще один сослуживец рассказал, что Марена была целеустремленной, обладала светлой душой и, несмотря на сложные жизненные обстоятельства, не теряла позитива.

Сегодня утром погибла моя подруга. Молодая, амбициозная, с искренней светлой душой. Ей пришлось пройти в жизни через немалое дерьмо. Но, несмотря на это, она сохраняла в сердце и надежду, и позитив, и искренне делилась ими с окружающими. Мне будет не хватать наших философско-житейских разговоров и твоего безумного смеха– написал военный.

Напомним, в Херсоне 27 октября погиб военнослужащий и "медийник родом из Олешек Владимир Обертас ". Трагедия произошла на улице Европейской, когда мужчина сопровождал представителей СМИ и помогал им работать. По предварительным данным, причиной взрыва стало взрывное устройство.

Обертас долгое время работал в пресс-центре городского совета, был талантливым фотографом и видеооператором, снимал местные праздники, свадьбы и общественные мероприятия. С начала полномасштабного вторжения он вступил в ряды Сил обороны Украины.

Сначала военный управлял дронами, а впоследствии стал пресс-офицером 34-й отдельной бригады морской пехоты.