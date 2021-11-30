Теплее всего будет традиционно на Юге. В Одесской и Николаевской областях прогнозируют +5...+8 градусов. В северных и западных регионах температура будет держаться на уровне нуля.
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Ночью прогнозируют морозы во всех областях. Преимущественно – до -2. Однако в Сумской и Харьковской областях может быть и -4.
На Западе будет идти снег
Так, в среду обещают снег на Западе и Севере. В других регионах без осадков. Синоптик Наталья Диденко отмечает, что снег будет мокрым. В некоторых областях возможен дождь.
Гололед и порывистый ветер
Ветер будет иметь преимущественно западное направление. Он будет порывистым и иногда даже сильным. Порывы будут достигать 7 – 12 метров в секунду.
Шарфы не забудьте на шею, шапки на голову,
– добавила Диденко.
Она предупредила, что на дорогах уже появится гололед. В частности, скользко будет в Киеве. Поэтому водителям следует быть осмотрительными.
Погода в городах Украины 1 декабря
Ужгород – +2...+4
Львов – +1...+3
Ивано-Франковск – +1...+3
Тернополь – +1...+3
Черновцы – +1...+3
Хмельницкий – +1...+3
Луцк – 0...+2
Ровно – 0...+2
Житомир – 0...+2
Винница – +1...+3
Одесса – +6...+8
Николаев – +5...+7
Херсон – +4...+6
Симферополь – +5...+7
Кропивницкий – +1...+3
Черкассы – +1...+3
Чернигов – 0...+2
Суммы – 0...+2
Полтава – 0...+2
Днепр – +1...+3
Запорожье – +4...+6
Донецк – +1...+3
Луганск – 0...+2
Харьков – 0...+2
Киев – +1...+3
Погода 1 декабря / Карта Укргидрометцентра
Текст поста Натальи Диденко:
Зима в Украине начнется снегом. И это логично.
Хотя бы где-то присутствует профессиональное наполнение, атмосфера – умница.
1 декабря снег будет мокрым, потому что температура воздуха, хотя и ожидается низкой, однако все же серьезного мороза пока нет и окружающая среда не остыла достаточно.
Карта (внизу) показывает самую большую вероятность снега завтра в Украине! Там, где будет теплее, разумеется, будет идти дождь. Ветер остается порывистым, иногда даже сильным, преимущественно западного направления – шарфы не забудьте на шею, шапки на голову.
Температура воздуха в большинстве областей Украины в ближайшую ночь 0 – 4 градуса мороза, завтра днем от 1 мороза до 4 тепла, в южной части +3+8 градусов.
На дорогах уже появляется гололед – осторожно!
Киевляне! Завтра ожидается мокрый снег, на дорогах скользко и каша, с обеда осадки будут постепенно прекращаться. Ветер западный, порывистый, некомфортный. Ночью 0 – 2 градуса мороза, днем 0 – 2 градуса тепла. 2 – 3 декабря потеплеет на несколько градусов, однако с выходных снова ожидается похолодание.
Грейтесь! От теплых мыслей, воспоминаний о хорошем лете и реальными планами на будущее лето. Разве мы ценили бы солнце и лето, если бы не ноябрь и декабрь со своим облачным ворчанием и серой пеленой за окном? Я уже упоминала, наша атмосфера – умница.