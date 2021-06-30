Ливни и грозы, которые охватят почти всю Украину, местами будут сопровождать еще и шквальные порывы ветра и град.

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Погода в регионах

Средняя температура воздуха 1 июля составит +26...+28 градусов.

Свежее всего будет на Львовщине, Прикарпатье – +22...+24 градуса, а также Закарпатье – +23...+25 градусов и Буковине – +24...+26 градусов. В то же время наивысшей отметки термометры будут достигать в Херсонской и Луганской областях – +29...+31 градус, Одесской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской областях – +28...+30 градусов.

Что касается осадков, то их избежать удастся только жителям Донетчины, Луганщины, Запорожья, Харьковщины, Сумщины, Херсонщины и Крыма. На остальных территориях прогнозируют дожди и грозы.

В целом, по словам синоптика Натальи Диденко, погода в первый день второго месяца лета будет типичной.

Июль тяготеет к настоящей классике, никаких тебе новомодных течений – типа снега в Карпатах посреди лета, существенного похолодания или какой-то там страшной магнитной бури,

– написала Диденко.

В Киеве периодически будут идти дожди с грозами, местами с градом и шквалами. Воздух прогреется до +27...+29 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 1 июля:

Ужгород – +23...+25

Львов – +22...+24

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +26...+28

Луцк – +25...+27

Ровно – +25...+27

Житомир – +26...+28

Винница – +27...+29

Одесса – +28...+30

Николаев – +28...+30

Херсон – +29...+31

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +27...+29

Сумы – +27...+29

Полтава – +27...+29

Днепр – +28...+30

Запорожье – +28...+30

Донецк – +27...+29

Луганск – +29...+31

Харьков – +27...+29

Киев – +27...+29



Прогноз погоды в городах Украины на 1 июля / Скриншот Укргидрометцентра