Так, температура воздуха в большинстве областей будет достигать более + 20 градусов. Теплее всего традиционно будет в восточных и южных регионах. Например, в Одессе обещают +25...+ 27, а в Харькове – +23...+25.
Кстати Время утепляться: когда в Украине начнется осеннее похолодание
В центральных и северных регионах тоже будет тепло. В Кропивницком синоптики прогнозируют + 23...+ 25, в Чернигове – +22...+24. Однако на Севере дождливо. Осадки также могут быть в Винницкой и Житомирской областях.
Порывы ветра будут достигать 5 – 10 метров в секунду.
На западе – грозы
В западных областях будет несколько прохладно. Температура воздуха будет колебаться на уровне +16...+19 градусов.
Кроме того, Запад накроют ливни и грозы.
Какая погода будет в Киеве
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в Киеве первое сентября должно быть теплым. Максимально днем столбики термометров будут подниматься до +22...+23 градусов. Правда, есть вероятность дождя.
Прогноз погоды в городах Украины на среду, 1 сентября:
Ужгород – +17...+19
Львов – +17...+19
Ивано-Франковск – +16...+18
Тернополь – +17...+19
Черновцы – +16...+18
Хмельницкий – +17...+19
Луцк – +17...+19
Ровно – + 17...+19
Житомир – + 22...+24
Винница – + 22...+24
Одесса – + 25...+27
Николаев – + 24...+26
Херсон – + 25...+27
Симферополь – + 25...+27
Кропивницкий – +23...+25
Черкассы – + 22...+24
Чернигов – + 22...+24
Сумы – + 23...+25
Полтава – + 23...+25
Днепр – + 23...+25
Запорожье – + 25...+27
Донецк – + 24...+26
Луганск – + 26...+28
Харьков – + 23...+25
Киев – + 21...+23
Погода 1 сентября / Карта Укргидрометцентра
Текст публикации Натальи Диденко:
Осенний пикник у нас начнется на пестрой градусной поляне. Холоднее всего будет в Карпатах, ночью вплоть до + 4 + 9 градусов, туристы, берите что-то более фундаментальное из снаряжения)
В западных областях завтра ожидается в течение дня + 15 + 21 градус. На севере + 18 + 24 градуса. В Центре: от винницких +17+18 до днепровских +27 градусов! На Востоке + 23 + 28 градусов. На Юге будет теплее всего, + 25 + 29 градусов.
Осенние дожди дебютируют в западных областях, в Винницкой области, во второй половине дня дойдут до Житомирской, Киевской, Черниговской областей. Все, что вне этого перечня – преимущественно сухая погода.
В Киеве первое сентября обещает быть теплым, максимально днем до +22, +23 градусов.
Есть вероятность дождя. 2-го сентября существенно похолодает! Но осень еще будет милой)