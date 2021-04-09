Прогноз погоды на субботу, 10 апреля: Украина будет наслаждаться апрельским теплом
Погода в Украине в субботу, 10 апреля, будет действительно весенней: теплой и солнечной. Осадки не прогнозируют ни в одной из областей.
Источник:Укргидрометцентр
Теплее всего будет на Западе и в центральных регионах. Там синоптики прогнозируют до +13...+14 градусов. Более прохладную погоду ожидают на Севере и Востоке. Температура воздуха прогреется до +12 градусов.
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Настоящим рекордсменом по самой низкой температуре станет город Одесса. Там прогнозируют всего около +10 градусов.
В Киеве столбики термометра будут показывать + 11...+13 градусов.
Что говорит синоптик Диденко
Синоптик Наталья Диденко объявила о наступлении в Украине действительно апрельской погоды. Специалистка призвала людей вырваться из своих 4 стен.
Именно 10 – 11 апреля повсюду, во всех частях, во всех уголках Украины будет светить солнце, будет сухая погода (карта), а в среде апрельских градусов наконец проснется совесть и они достигнут днем +12...+18-ти,
– заметила синоптик.
По словам Диденко, ночи все еще будут оставаться прохладными. Поэтому с вечерними проветриваниями стоит быть осторожными.
Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 10 апреля
Ужгород – +12...+14
Львов – +11...+13
Ивано-Франковск – +11...+13
Тернополь – +11...+13
Черновцы – +11...+13
Хмельницкий – +11...+13
Луцк – +12...+14
Ровно – +11...+13
Житомир – +11...+13
Винница – +11...+13
Одесса – +8...+10
Николаев – +10...+12
Херсон – +11...+13
Симферополь – +10...+12
Кропивницкий – +11...+13
Черкассы – +11...+13
Чернигов – +10...+12
Сумы – +10...+12
Полтава – +11...+13
Днепр – +11...+13
Запорожье – +10...+12
Донецк – +10...+12
Луганск – +10...+12
Харьков – +10...+12
Киев – +11...+13
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