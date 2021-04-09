Погода в Украине в субботу, 10 апреля, будет действительно весенней: теплой и солнечной. Осадки не прогнозируют ни в одной из областей.

Теплее всего будет на Западе и в центральных регионах. Там синоптики прогнозируют до +13...+14 градусов. Более прохладную погоду ожидают на Севере и Востоке. Температура воздуха прогреется до +12 градусов.

Обратите внимание В Одесскую область в середине апреля вернулись снегопады: жители области делятся видео

Настоящим рекордсменом по самой низкой температуре станет город Одесса. Там прогнозируют всего около +10 градусов.

В Киеве столбики термометра будут показывать + 11...+13 градусов.

Что говорит синоптик Диденко

Синоптик Наталья Диденко объявила о наступлении в Украине действительно апрельской погоды. Специалистка призвала людей вырваться из своих 4 стен.

Именно 10 – 11 апреля повсюду, во всех частях, во всех уголках Украины будет светить солнце, будет сухая погода (карта), а в среде апрельских градусов наконец проснется совесть и они достигнут днем +12...+18-ти,

– заметила синоптик.

По словам Диденко, ночи все еще будут оставаться прохладными. Поэтому с вечерними проветриваниями стоит быть осторожными.

Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 10 апреля

Ужгород – +12...+14

Львов – +11...+13

Ивано-Франковск – +11...+13

Тернополь – +11...+13

Черновцы – +11...+13

Хмельницкий – +11...+13

Луцк – +12...+14

Ровно – +11...+13

Житомир – +11...+13

Винница – +11...+13

Одесса – +8...+10

Николаев – +10...+12

Херсон – +11...+13

Симферополь – +10...+12

Кропивницкий – +11...+13

Черкассы – +11...+13

Чернигов – +10...+12

Сумы – +10...+12

Полтава – +11...+13

Днепр – +11...+13

Запорожье – +10...+12

Донецк – +10...+12

Луганск – +10...+12

Харьков – +10...+12

Киев – +11...+13



Прогноз погоды на 10 апреля / Карта Укргидрометцентра