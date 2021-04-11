Прогноз погоды на 12 апреля: на Западе будет солнечно, но на Востоке – будут дожди
В понедельник, 12 апреля, погода в большинстве регионов будет теплой и солнечной. Однако Восток и часть юга охватят осадки. Несмотря на дождь, температура воздуха в этих областях только поднимется.
Источник:Укргидрометцентр
В целом на всей территории Украины будет тепло. Например, в Харьковской области температура воздуха будет достигать + 17...+19 градусов. Во Львовской, Волынской, Закарпатской областях – так же.
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Какую погоду прогнозируют
Холоднее всего будет в центре Украины и в Крыму. В частности, на Кировоградщине и Черкасщине столбики термометров опустятся до +13...+ 16 градусов, а на полуострове – вплоть до +10...+12.
Синоптики предупреждают о небольших дождях. Кое-где они будут только днем, а кое-где – в течение целых суток. Дождливо будет в таких регионах:
- Харьковская область;
- Луганская,
- Донецкая,
- Запорожская,
- Херсонская,
- Киевская,
- Черкасская,
- Крым.
Особенно обильный дождь обещают на востоке. Кстати, порывы ветра в Украине будут достигать 7 – 12 метров в секунду.
Какая погода будет в Киеве
В столице день выдастся несколько пасмурным. Днем возможен дождь. Температура воздуха составит +14...+ 16 градусов, ночная опустится до +3...+5.
Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 12 апреля:
Ужгород – +17...+19
Львов – +17...+19
Ивано – Франковск – +17...+19
Тернополь – +16...+18
Черновцы – +16...+18
Хмельницкий – +16...+18
Луцк – +17...+19
Ровно – + 17...+19
Житомир – +13...+15
Винница – +15...+17
Одесса – + 13...+15
Николаев – +13...+15
Херсон – + 14...+16
Симферополь – +10...+12
Кропивницкий – +14...+16
Черкассы – + 13...+15
Чернигов – + 13...+15
Сумы – +14...+16
Полтава – +14...+16
Днепр – +16...+18
Запорожье – +14...+16
Донецк – + 18...+20
Луганск – +18...+20
Харьков – +17...+19
Киев – +14...+16
Погода на 12 апреля / Карта Укргидрометцентра
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