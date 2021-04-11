В понедельник, 12 апреля, погода в большинстве регионов будет теплой и солнечной. Однако Восток и часть юга охватят осадки. Несмотря на дождь, температура воздуха в этих областях только поднимется.

В целом на всей территории Украины будет тепло. Например, в Харьковской области температура воздуха будет достигать + 17...+19 градусов. Во Львовской, Волынской, Закарпатской областях – так же.

Кстати В Украине снова будет снежить и похолодает: что прогнозируют синоптики

Какую погоду прогнозируют

Холоднее всего будет в центре Украины и в Крыму. В частности, на Кировоградщине и Черкасщине столбики термометров опустятся до +13...+ 16 градусов, а на полуострове – вплоть до +10...+12.

Синоптики предупреждают о небольших дождях. Кое-где они будут только днем, а кое-где – в течение целых суток. Дождливо будет в таких регионах:

Харьковская область;

Луганская,

Донецкая,

Запорожская,

Херсонская,

Киевская,

Черкасская,

Крым.

Особенно обильный дождь обещают на востоке. Кстати, порывы ветра в Украине будут достигать 7 – 12 метров в секунду.

Какая погода будет в Киеве

В столице день выдастся несколько пасмурным. Днем возможен дождь. Температура воздуха составит +14...+ 16 градусов, ночная опустится до +3...+5.

Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 12 апреля:

Ужгород – +17...+19

Львов – +17...+19

Ивано – Франковск – +17...+19

Тернополь – +16...+18

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +16...+18

Луцк – +17...+19

Ровно – + 17...+19

Житомир – +13...+15

Винница – +15...+17

Одесса – + 13...+15

Николаев – +13...+15

Херсон – + 14...+16

Симферополь – +10...+12

Кропивницкий – +14...+16

Черкассы – + 13...+15

Чернигов – + 13...+15

Сумы – +14...+16

Полтава – +14...+16

Днепр – +16...+18

Запорожье – +14...+16

Донецк – + 18...+20

Луганск – +18...+20

Харьков – +17...+19

Киев – +14...+16



Погода на 12 апреля / Карта Укргидрометцентра