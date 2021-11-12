В то же время сообщается, что ночью столбики термометров опустятся до -5 градусов. Заморозков следует ожидать на Сумщине, Закарпатье, Прикарпатье и Буковине.
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Погода в областях Украины
В западных областях прогнозируют благоприятную погоду. Отметки на термометрах покажут +6...+11 градусов. На Востоке также без дождей, но несколько прохладнее – +4…+8 градусов.
В северных регионах синоптики информируют о солнце. Температура составит +5…+7 градусов. На Юге – сухо, там следует ожидать небольшого потепления +8…+13 градусов.
В Киеве в субботу, 13 ноября, предполагается солнечная погода и до +5…+7 градусов.
Погода в городах Украины 13 ноября
Ужгород – +9...+11
Львов – +8...+10
Ивано-Франковск – +9...+11
Тернополь – +7...+9
Черновцы – +9...+11
Хмельницкий – +6...+8
Луцк – +7...+9
Ровно – +6...+8
Житомир – +6...+8
Винница – +8...+10
Одесса – +8...+10
Николаев – +8...+10
Херсон – +9...+11
Симферополь – +11...+13
Кропивницкий – +6...+8
Черкассы – +6...+8
Чернигов – +5...+7
Суммы – +4...+6
Полтава – +6...+8
Днепр – +7...+9
Запорожье – +7...+9
Донецк – +6...+8
Луганск – +6...+8
Харьков – +6...+8
Киев – +5...+7