Теплее всего, как всегда, будет на юге. В Крыму прогнозируют до +5...+7 градусов.
Актуально В Украину сует настоящая холодная зима: когда ждать морозов
Прогноз погоды от Натальи Диденко
Источник: фейсбук Натальи Диденко
Синоптики предупредили, что 15 декабря температура воздуха в Украине в течение дня будет около нуля, от -2 до +2 градусов. Ближайшей ночью лишь в западных областях поморозит воздух. Там ожидают -4... -10 градусов.
Снег будет выпадать в Карпатах и кое-где в вокруг горных областях. Дождь и мокрый снег ожидаются в среду на Юге Украины (кроме Запорожье), местами в центральных областях, вероятно, дотянет до Харьковщины. В южной части Украины и Донецкой области ветер будет порывистым, временами до штормовых порывов.
В Киеве 15 декабря погода предполагается промозглой, но без существенных осадков. Температура воздуха будет колебаться около 0.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Западные области наконец прекратит засыпать снегом, но погода в целом будет пасмурной и серой. Столбики термометров покажут 0...+2 градуса. На Востоке будет несколько теплее – +2...+4 градуса. Там прогнозируют мокрый снег. На Запорожье будет ветрено, до 7 -12 метров в секунду.
На Севере температура опустится до -1...+ 1 градуса днем. Ночью ситуация будет идентичной. В течение всего дня погода будет пасмурной. Без осадков. На Юге солнце также редко будет появляться из-за облаков. Вечером, возможно, пройдет мелкий дождь. Столбики термометров покажут +2...+4 градуса.
Весь день в Киеве будет облачным, но серьезных осадков не прогнозируют. Температура воздуха будет на уровне 0...+2 градуса.
Погода в городах Украины 15 декабря
Ужгород – +1...+3
Львов – 0...+2
Ивано-Франковск – 0...+2
Тернополь – 0...+2
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – 0...+2
Луцк – 0...+2
Ровно – -1...+1
Житомир – 0...+2
Винница – -1...+1
Одесса – +3...+5
Николаев – +2...+4
Херсон – +2...+4
Симферополь – +5...+7
Кропивницкий – -1...+1
Черкассы – -1...+1
Чернигов – -1...+1
Сумы – -1...+1
Полтава – -1...+1
Днепр – +1...+3
Запорожье – + 2...+4
Донецк – + 2...+4
Луганск – 0...+2
Харьков – 0...+2
Киев – 0...+2
Погода в Украине 15 декабря / Карта Укргидрометцентра
Текст публикации Натальи Диденко:
Завтра, 15-го декабря, в Украине температура воздуха в течение дня будет как раз "никакая", около нуля, от -2 до +2 градусов. Ближайшей ночью лишь в западных областях поморозит воздух, - 4 – ...10 градусов.
Что с осадками? Снег будет выпадать снова в Карпатах и кое-где в окологорных областях. Дождь и мокрый снег ожидаются в среду на Юге Украины (кроме Запорожье), местами в центральных областях, вероятно, дотянет до Харьковщины.
В южной части Украины и Донецкой области ветер будет порывистым, временами до штормовых порывов. В Киеве 15 декабря погода предполагается промозглой, но без существенных осадков. Температура воздуха будет колебаться вблизи нуля.