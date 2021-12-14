Теплее всего, как всегда, будет на юге. В Крыму прогнозируют до +5...+7 градусов.

Актуально В Украину сует настоящая холодная зима: когда ждать морозов

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Источник: фейсбук Натальи Диденко

Синоптики предупредили, что 15 декабря температура воздуха в Украине в течение дня будет около нуля, от -2 до +2 градусов. Ближайшей ночью лишь в западных областях поморозит воздух. Там ожидают -4... -10 градусов.

Снег будет выпадать в Карпатах и кое-где в вокруг горных областях. Дождь и мокрый снег ожидаются в среду на Юге Украины (кроме Запорожье), местами в центральных областях, вероятно, дотянет до Харьковщины. В южной части Украины и Донецкой области ветер будет порывистым, временами до штормовых порывов.

В Киеве 15 декабря погода предполагается промозглой, но без существенных осадков. Температура воздуха будет колебаться около 0.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Западные области наконец прекратит засыпать снегом, но погода в целом будет пасмурной и серой. Столбики термометров покажут 0...+2 градуса. На Востоке будет несколько теплее – +2...+4 градуса. Там прогнозируют мокрый снег. На Запорожье будет ветрено, до 7 -12 метров в секунду.

На Севере температура опустится до -1...+ 1 градуса днем. Ночью ситуация будет идентичной. В течение всего дня погода будет пасмурной. Без осадков. На Юге солнце также редко будет появляться из-за облаков. Вечером, возможно, пройдет мелкий дождь. Столбики термометров покажут +2...+4 градуса.

Весь день в Киеве будет облачным, но серьезных осадков не прогнозируют. Температура воздуха будет на уровне 0...+2 градуса.

Погода в городах Украины 15 декабря

Ужгород – +1...+3

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – 0...+2

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – 0...+2

Ровно – -1...+1

Житомир – 0...+2

Винница – -1...+1

Одесса – +3...+5

Николаев – +2...+4

Херсон – +2...+4

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – -1...+1

Чернигов – -1...+1

Сумы – -1...+1

Полтава – -1...+1

Днепр – +1...+3

Запорожье – + 2...+4

Донецк – + 2...+4

Луганск – 0...+2

Харьков – 0...+2

Киев – 0...+2



Погода в Украине 15 декабря / Карта Укргидрометцентра

Текст публикации Натальи Диденко:

Завтра, 15-го декабря, в Украине температура воздуха в течение дня будет как раз "никакая", около нуля, от -2 до +2 градусов. Ближайшей ночью лишь в западных областях поморозит воздух, - 4 – ...10 градусов.

Что с осадками? Снег будет выпадать снова в Карпатах и кое-где в окологорных областях. Дождь и мокрый снег ожидаются в среду на Юге Украины (кроме Запорожье), местами в центральных областях, вероятно, дотянет до Харьковщины.

В южной части Украины и Донецкой области ветер будет порывистым, временами до штормовых порывов. В Киеве 15 декабря погода предполагается промозглой, но без существенных осадков. Температура воздуха будет колебаться вблизи нуля.