Погода 15 ноября, согласно прогнозам синоптиков, будет по-ноябрьски прохладной. Больше всего воздух прогреется в Крыму – всего до +9...+11 градусов.

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Теплее всего на Юге и на Закарпатье

В остальных южных областях и Закарпатье немного прохладнее, температурные показатели будут колебаться в пределах +8 ... +10 градусов.

Наименее теплой погодой сможет похвастаться Сумщина – только +2…+4 градуса. На остальной территории Украины тоже стоит одеться потеплее, потому что будут фиксировать +3...+8 градусов.

Согласно прогнозам, осадков в понедельник не будет, обещают, что будет солнечно, временами небо покроется блаками.

Обратите внимание! В Киеве тоже без осадков, температура днем ​​будет +4...+6, ночью прохладнее – +1...+3. Ветер – северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Погода в городах Украины 15 ноября

Ужгород – +8...+10

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +5...+7

Черновцы – +6...+8

Хмельницкий – +6...+8

Луцк – +5...+7

Ровно – +5...+7

Житомир – +4...+6

Винница – +5...+7

Одесса – +8...+10

Николаев – +8...+10

Херсон – +8...+10

Симферополь – +8...+11

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +4...+6

Чернигов – +3...+5

Сумы – +2...+4

Полтава – +3...+5

Днепр – +4...+6

Запорожье – +7...+9

Донецк – +4...+6

Луганск – +4...+6

Харьков – +3...+5

Киев – +4...+6



Погода в Украине 15 ноября / Данные Укргидрометцентра.

