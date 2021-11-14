Погода 15 ноября, согласно прогнозам синоптиков, будет по-ноябрьски прохладной. Больше всего воздух прогреется в Крыму – всего до +9...+11 градусов.
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Теплее всего на Юге и на Закарпатье
В остальных южных областях и Закарпатье немного прохладнее, температурные показатели будут колебаться в пределах +8 ... +10 градусов.
Наименее теплой погодой сможет похвастаться Сумщина – только +2…+4 градуса. На остальной территории Украины тоже стоит одеться потеплее, потому что будут фиксировать +3...+8 градусов.
Согласно прогнозам, осадков в понедельник не будет, обещают, что будет солнечно, временами небо покроется блаками.
Погода в городах Украины 15 ноября
Ужгород – +8...+10
Львов – +6...+8
Ивано-Франковск – +5...+7
Тернополь – +5...+7
Черновцы – +6...+8
Хмельницкий – +6...+8
Луцк – +5...+7
Ровно – +5...+7
Житомир – +4...+6
Винница – +5...+7
Одесса – +8...+10
Николаев – +8...+10
Херсон – +8...+10
Симферополь – +8...+11
Кропивницкий – +5...+7
Черкассы – +4...+6
Чернигов – +3...+5
Сумы – +2...+4
Полтава – +3...+5
Днепр – +4...+6
Запорожье – +7...+9
Донецк – +4...+6
Луганск – +4...+6
Харьков – +3...+5
Киев – +4...+6