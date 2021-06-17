В целом температура воздуха поднимется на несколько градусов. В большинстве регионов столбики термометров будут достигать + 26...+28 градусов.
Кстати Придет жара и грозы: какой будет погода в Одессе в ближайшую неделю
Прогноз синоптиков
Самую теплую погоду обещают на Западе. Например, в Волынской и Ровненской области прогнозируют до +27...+29 градусов. Такая же температура охватит и часть Центра и Севера Украины.
Однако о несколько худшей ситуации предупреждают на Востоке и Юге. Синоптик Наталья Диденко отметила, что могут быть грозы, мгновенные сильные ливни, шквал и град.
Южный циклон снова будет поливать периодическими дождями нашу южную часть, центральные области и Восток,
– написала Диденко.
Где возможны ливни
- Харьковская область,
- Донецкая,
- Луганская,
- Днепропетровская,
- Запорожская,
- Кировоградская,
- Николаевская,
- Херсонская,
- Одесская,
- Крым.
Северо-восточный ветер будет достигать 7 – 12 метров в секунду.
Какая будет погода в Киеве
В столице тоже будет жарко. Обещают +26...+28 градусов. Дождей не ожидают. Однако, по словам Диденко, небольшие осадки все-таки могут задеть несколько районов.
Погода в городах Украины 18 июня:
Ужгород – +27...+29
Львов – +27...+29
Ивано-Франковск – +26...+28
Тернополь – +26...+28
Черновцы – +26...+28
Хмельницкий – +26...+28
Луцк – +27...+29
Ровно – +27...+29
Житомир – +26...+28
Винница – +27...+29
Одесса – +24...+26
Николаев – +24...+26
Херсон – +25...+27
Симферополь – +24...+26
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +26...+28
Сумы – +26...+28
Полтава – +25...+27
Днепр – +24...+26
Запорожье – +25...+27
Донецк – +24...+26
Луганск – +25...+27
Харьков – +25...+27
Киев – +27...+29
Погода на 18 июня / Карта Укргидрометцентра