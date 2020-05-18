Прогноз погоды на 19 мая: возвращение дождей и весенней прохлады

Погода в Украине во вторник, 19 мая, будет преимущественно дождевой и не слишком жаркой. Холодно тоже не будет, однако ветер все еще не угомонится, будет сильным и порывистым.

Друга половина травня покотилася вперед, але погода – як зачарована. Періодичні дощі, низькі градуси, особливо вночі: ситуація 19 травня не зміниться, пише українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

Тим часом Неймовірно спекотний травень: у Туреччині фіксують температурні рекорди

Атмосферний фронт із півночі знову підкине дощів. Опади пройдуть на Заході, на Півночі та у більшості центральних областей України. Не оминуть вони й Харківщину,

– уточнює вона.

Тим часом у південній частині України переважатиме суха погода.

Вітер буде західним та поривчастим: 7 – 12 метрів за секунду.

Найспекотніше буде на Буковині, там вдень повітря прогріється до +23…+25 градусів.

Найхолодніше – на Харківщині та Сумщині: всього +15…+17 градусів.

У Києві 19 травня пройде дощ, вночі +7 градусів, вдень повітря прогріється до +16…+18 градусів.

Прогноз погоди на вівторок, 19 травня, у містах України:

Ужгород – +22…+24

Львів – +20…+22

Івано-Франківськ – +21…+23

Тернопіль – +20…+22

Чернівці – +23…+25

Хмельницький – +21…+23

Луцьк – +18…+20

Рівне – +18…+20

Житомир – +17…+19

Вінниця – +20…+22

Одеса – +19…+21

Миколаїв – +22…+24

Херсон – +21…+23

Сімферополь – +21…+23

Кропивницький – +20…+22

Черкаси – +19…+21

Чернігів – +16…+18

Суми – +15…+17

Полтава – +18…+20

Дніпро – +20…+22

Запоріжжя – +21…+23

Донецьк – +17…+19

Луганськ – +16…+18

Харків – +15…+17

Київ – +16…+18



Прогноз погоди на вівторок, 19 травня, від Укргідрометцентру