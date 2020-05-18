Прогноз погоды на 19 мая: возвращение дождей и весенней прохлады
Погода в Украине во вторник, 19 мая, будет преимущественно дождевой и не слишком жаркой. Холодно тоже не будет, однако ветер все еще не угомонится, будет сильным и порывистым.
Друга половина травня покотилася вперед, але погода – як зачарована. Періодичні дощі, низькі градуси, особливо вночі: ситуація 19 травня не зміниться, пише українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.
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Атмосферний фронт із півночі знову підкине дощів. Опади пройдуть на Заході, на Півночі та у більшості центральних областей України. Не оминуть вони й Харківщину,
– уточнює вона.
Тим часом у південній частині України переважатиме суха погода.
Вітер буде західним та поривчастим: 7 – 12 метрів за секунду.
Найспекотніше буде на Буковині, там вдень повітря прогріється до +23…+25 градусів.
Найхолодніше – на Харківщині та Сумщині: всього +15…+17 градусів.
У Києві 19 травня пройде дощ, вночі +7 градусів, вдень повітря прогріється до +16…+18 градусів.
Прогноз погоди на вівторок, 19 травня, у містах України:
Ужгород – +22…+24
Львів – +20…+22
Івано-Франківськ – +21…+23
Тернопіль – +20…+22
Чернівці – +23…+25
Хмельницький – +21…+23
Луцьк – +18…+20
Рівне – +18…+20
Житомир – +17…+19
Вінниця – +20…+22
Одеса – +19…+21
Миколаїв – +22…+24
Херсон – +21…+23
Сімферополь – +21…+23
Кропивницький – +20…+22
Черкаси – +19…+21
Чернігів – +16…+18
Суми – +15…+17
Полтава – +18…+20
Дніпро – +20…+22
Запоріжжя – +21…+23
Донецьк – +17…+19
Луганськ – +16…+18
Харків – +15…+17
Київ – +16…+18
Прогноз погоди на вівторок, 19 травня, від Укргідрометцентру