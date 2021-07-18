Без осадков прогнозируют в восточных и южных областях. Там в течение дня будет солнечно и жарко.
Заметьте Грозы и шквальный ветер: на Киев и Карпаты снова движется непогода
Погода в регионах Украины
На востоке страны жара совсем не спадет – там синоптики прогнозируют до +34...+36 градусов. Теплее всего будет на Донбассе и в Запорожской области.
Также жарко будет в южных областях – в курортной Одесской области до +31...+33 градусов. Еще горячее на Николаевщине и Херсонщине – до +33...+36 градусов.
При этом дожди с грозами прогнозируют во всех других областях. Синоптик Наталья Диденко рассказала, что это "свежая новая воздушная масса уже на пути в Украину".
Именно поэтому в западных областях Украины, даже частично на севере и в центре снизится температура.
Погода в Киеве
В Киеве 19 июля ожидается дождь, гроза, возможны сильные ливни со шквалом и градом. Температура воздуха еще будет высокой, однако изменение явно очерчивается – в течение дня +28...+30 градусов,
– написала синоптик.
Погода в городах Украины
Ужгород – + 25...+27
Львов – + 24...+26
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – + 24...+26
Черновцы – + 24...+26
Хмельницкий – + 24...+26
Луцк – + 24...+26
Ровно – + 24...+26
Житомир – +24...+26
Винница – + 27..+29
Одесса – + 31...+33
Николаев – + 33...+35
Херсон – + 34...+36
Симферополь – + 32...+34
Кропивницкий – +31...+33
Черкассы – + 30...+32
Чернигов – + 30...+32
Сумы – + 30...+32
Полтава – +30...+32
Днепр – + 31...+33
Запорожье – + 34...+36
Донецк – + 34...+36
Луганск – + 34...+36
Харьков – + 33...+35
Киев – + 28...+30
Погода в Украине 19 июля / Карта Укргидрометцентра