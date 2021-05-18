По словам синоптика Натальи Диденко, циклон принесет на территорию Украины 19 мая дожди и грозы.
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Какой будет погода в регионах
От осадков украинцам не удастся спрятаться – дожди и грозы ожидают во всех областях.
Температура воздуха будет колебаться от +15 до +22 градусов. Свежее всего будет на Западе и Житомирщине – +15...+17 градусов, теплее всего – на юге – +18...+22 градуса.
Ветер будет дуть северо-западный, на Левобережье – южных направлений, умеренный. Однако при грозах возможны шквалы и град.
В Киеве тоже будут дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до +17...+19 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на среду, 19 мая
Ужгород – +17...+19
Львов – +15...+17
Ивано-Франковск – +15...+17
Тернополь – +15...+17
Черновцы – +15...+17
Хмельницкий – +15...+17
Луцк – +15...+17
Ровно – +15...+17
Житомир – +15...+17
Винница – +14...+16
Одесса – +20...+22
Николаев – +18...+20
Херсон – +19...+21
Симферополь – +18...+20
Кропивницкий – +17...+19
Черкассы – +17...+19
Чернигов – +17...+19
Сумы – +17...+19
Полтава – +17...+19
Днепр – +17...+19
Запорожье – +19...+21
Донецк – +17...+19
Луганск – +17...+19
Харьков – +17...+19
Киев – +17...+19