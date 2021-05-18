По словам синоптика Натальи Диденко, циклон принесет на территорию Украины 19 мая дожди и грозы.

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Какой будет погода в регионах

От осадков украинцам не удастся спрятаться – дожди и грозы ожидают во всех областях.

Температура воздуха будет колебаться от +15 до +22 градусов. Свежее всего будет на Западе и Житомирщине – +15...+17 градусов, теплее всего – на юге – +18...+22 градуса.

Ветер будет дуть северо-западный, на Левобережье – южных направлений, умеренный. Однако при грозах возможны шквалы и град.

В Киеве тоже будут дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до +17...+19 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на среду, 19 мая

Ужгород – +17...+19

Львов – +15...+17

Ивано-Франковск – +15...+17

Тернополь – +15...+17

Черновцы – +15...+17

Хмельницкий – +15...+17

Луцк – +15...+17

Ровно – +15...+17

Житомир – +15...+17

Винница – +14...+16

Одесса – +20...+22

Николаев – +18...+20

Херсон – +19...+21

Симферополь – +18...+20

Кропивницкий – +17...+19

Черкассы – +17...+19

Чернигов – +17...+19

Сумы – +17...+19

Полтава – +17...+19

Днепр – +17...+19

Запорожье – +19...+21

Донецк – +17...+19

Луганск – +17...+19

Харьков – +17...+19

Киев – +17...+19



Прогноз погоды на 19 мая / Карта Укргидрометцентра