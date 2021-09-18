Прохладнее всего будет на Западе Украины: здесь стоит ожидать холодные +9...+11. Дождливо будет и в центральных и северных областях.
Важно Погода будет только ухудшаться: спасатели предупредили о сильных ливнях
Погода в городах Украины 19 сентября
Осадки накроют Западную Украину: дожди днем и ночью будут лить во всех областях от Волыни и до Буковины. Ночью температура опустится до +7...+9.
Между тем на Востоке прогнозируют грозовые дожди. Ливень следует ожидать на Луганщине, Харьковщине и Донетчине. Температура воздуха здесь будет значительно теплее, чем на Западе – +18...+21, ночью – +12...+14.
Без осадков, по данным Укргидрометцентра, будет в Запорожье, в Херсонской, Николаевской, Одесской областях. Здесь также прогнозируют значительно более теплую температуру воздуха: днем +21...+23, ночью – + 11...+14.
В Киеве в воскресенье тоже дожди, столбики термометров днем будут колебаться около отметок +14...+16 градусов.
Как отмечает синоптик Наталья Диденко, осадки будут поливать Украину из-за атмосферных фронтов циклона. Она добавляет: даже на Востоке Украины, на Приазовье и в Крыму стоит ожидать осадков.
И если вы ходите по лесу, осматриваете музеи, вышли во двор к соседу/соседке, а дождя нет, – не спешите ругать синоптиков. Дождь будет. Просто к вам фронт или еще не дошел, или уже прошел.
Прогноз погоды в городах Украины
Ужгород – +13...+15
Львов – +9...+11
Ивано-Франковск – +9...+11
Тернополь – +9...+11
Черновцы – +9...+11
Хмельницкий – +10...+12
Луцк – +9...+11
Ровно – +10...+12
Житомир – +12...+14
Винница – +14...+16
Одесса – +22...+24
Николаев – +21...+23
Херсон – +22...+24
Симферополь – +22...+24
Кропивницкий – +17...+19
Черкассы – +16...+18
Чернигов – +15...+17
Суммы – +15...+17
Полтава – +17...+19
Днепр – +17...+19
Запорожье – +21...+23
Донецк – +19...+21
Луганск – +19...+21
Харьков – +18...+20
Киев – +14...+16
Прогноз погоды на 19 сентября / Скриншот с сайта Укргидрометцентра