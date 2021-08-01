На Юге могут обойтись без дождевиков и зонтиков жители и гости Херсонщины и Крыма. Осадков не обещают и в Запорожье, Донецкой и Луганской областях.
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Какая погода в регионах 2 августа
Луганская область 2 августа станет рекордсменкой по температурным показателям. Здесь хорошо будет припекать – +34...+36. Только на чуть меньше воздух прогреется в Донецкой области, а также Запорожской, Херсонской и Харьковской областях – +33...+35.
Всего на Юге, Востоке и в Центре температура превысит отметку +30 градусов.
На Западе Украины дожди принесут похолодание. Столбики термометров опустятся до +23...+25 на Волыни, Львовщине, Тернопольщине, а также в Ровненской и Хмельницкой областях.
Прогноз погоды в городах Украины на 2 августа
Ужгород – +25...+27
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +27...+29
Хмельницкий – +23...+25
Луцк – +23...+25
Ровно – +23...+25
Житомир – +28...+30
Винница – +29...+31
Одесса – +31...+33
Николаев – +32...+34
Херсон – +33...+35
Симферополь – +31...+33
Кропивницкий – +31...+33
Черкассы – +31...+33
Чернигов – +29...+31
Суммы – +30...+32
Полтава – +31...+33
Днепр – +31...+33
Запорожье – +33...+35
Донецк – +33...+35
Луганск – +34...+36
Харьков – +33...+35
Киев – +29...+31