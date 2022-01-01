В большинстве регионов будет теплая погода. Только на Западе значительная снеголавинная опасность.

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Погода в регионах Украины

В западном регионе погода будет облачной, но теплой – ориентировочно +3...+5 градусов. Несколько прохладнее будет на Юге и Востоке страны – -1...+3 градуса.

В столице будет 0...-2 градуса днем ​​и -3...-5 – ночью. Солнечная погода будет на:

Винниччине;

Житомирщине;

Черниговщине;

Киевщине;

Сумщине;

Полтавщине;

Черкасщине;

Кировоградщине;

Днепропетровщине.

На всей территории страны будет на несколько градусов прохладнее, чем 1 января.

1 – 2 января в горах Ивано-Франковской области, 1 – 3 января на высокогорье Закарпатской и в горах Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность, то есть 3 уровень,

– сообщили синоптики.

Именно поэтому спасатели советуют людям не идти в туристические походы в горы, когда плохая погода.

Погода в городах Украины 2 января

Ужгород – +4...+6

Львов – +5...+7

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +2...+4

Ровно – 0...-2

Житомир – -1...+1

Винница – +1...+3

Одесса – +1...+3

Николаев – +1...+3

Херсон – +1...+3

Симферополь – +1...+3

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – 0...+2

Чернигов – 0...-2

Сумы – -1...-3

Полтава – 0...+2

Днепр – 0...+2

Запорожье – +1...+3

Донецк – -1...+1

Луганск – -1...+1

Харьков – -1...+1

Киев – 0...-2



Прогноз погоды на 2 января / Карта Укргидрометцентра