В большинстве регионов будет теплая погода. Только на Западе значительная снеголавинная опасность.
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Погода в регионах Украины
В западном регионе погода будет облачной, но теплой – ориентировочно +3...+5 градусов. Несколько прохладнее будет на Юге и Востоке страны – -1...+3 градуса.
В столице будет 0...-2 градуса днем и -3...-5 – ночью. Солнечная погода будет на:
- Винниччине;
- Житомирщине;
- Черниговщине;
- Киевщине;
- Сумщине;
- Полтавщине;
- Черкасщине;
- Кировоградщине;
- Днепропетровщине.
На всей территории страны будет на несколько градусов прохладнее, чем 1 января.
1 – 2 января в горах Ивано-Франковской области, 1 – 3 января на высокогорье Закарпатской и в горах Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность, то есть 3 уровень,
– сообщили синоптики.
Именно поэтому спасатели советуют людям не идти в туристические походы в горы, когда плохая погода.
Погода в городах Украины 2 января
Ужгород – +4...+6
Львов – +5...+7
Ивано-Франковск – +3...+5
Тернополь – +3...+5
Черновцы – +3...+5
Хмельницкий – +2...+4
Луцк – +2...+4
Ровно – 0...-2
Житомир – -1...+1
Винница – +1...+3
Одесса – +1...+3
Николаев – +1...+3
Херсон – +1...+3
Симферополь – +1...+3
Кропивницкий – 0...+2
Черкассы – 0...+2
Чернигов – 0...-2
Сумы – -1...-3
Полтава – 0...+2
Днепр – 0...+2
Запорожье – +1...+3
Донецк – -1...+1
Луганск – -1...+1
Харьков – -1...+1
Киев – 0...-2
Прогноз погоды на 2 января / Карта Укргидрометцентра