Всем, кто хотел в начале года во время каникул и выходных провести время, катаясь на санках или лыжах, следует забыть об идее. Второй день 2023 года будет, к сожалению, без снеговых осадков и минусовых температур – эксперты прогнозируют от +4 до +16,3 градусов по всей территории нашего государства, в зависимости от региона.
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Прогноз погоды по областям
На Севере Украины ожидается переменная облачность без осадков. Теплее всего будет на Житомирщине и Черниговщине. Такая же ситуация с погодой будет на Востоке нашего государства – готовиться к морозам и гололедице пока не следует.
Больше всего повезло жителям Юга – в частности, в Херсонской области день должен быть ясным, а на небе – ни облака. В то же время украинцам на Западе следует ожидать небольшие прояснения в пасмурный день.
В Центре Украины осадков также не ожидается, хотя солнечных лучей все же людям не хватит. Собственно, в городе Киеве будет переменная облачность, без осадков, а ветер – юго-западный.
Какая температура будет в областных центрах
- Ужгород – +10,5
- Львов – +12,8
- Ивано-Франковск – +16,3
- Тернополь – +12
- Черновцы – +10,9
- Хмельницкий – +9,5
- Луцк – +12,1
- Ровно – +12,4
- Житомир – +11,7
- Винница – +19,8
- Одесса – +10
- Николаев – +8,1
- Херсон – +6,5
- Симферополь – +13,3
- Кропивницкий – +5,6
- Черкассы – +6,6
- Чернигов – +9,5
- Сумы – +5,6
- Полтава – +6,1
- Днепр – +4
- Запорожье – +9
- Донецк – +8
- Луганск – +9
- Харьков – +5,9
- Киев – +11,6
Прогноз погоды в Украине 2 января 2023 года / карта с сайта Укргидрометцентра