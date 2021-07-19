В западных и центральных областях синоптики прогнозируют ливни и осадки днем, и ночью. Сухо будет разве что на Ровненщине, в Крыму, на Донетчине и Луганщине.

Детально Украину накроют мощные грозы и шквалы – на Востоке прогнозируют +36 градусов

Погода в Украине 20 июля

Грозы и ливни буквально поделят Украину пополам. На Востоке и в Крыму будет облачно с прояснением и без осадков в течение всех суток. Температура воздуха в центральных областях в среднем +27...+29 градусов, что на несколько отметок ниже, чем за прошедшие сутки.

Жаркие более +30 градусов сохранятся на Одесщине, Николаевщине, Запорожье, Луганщине, Донетчине, Днепропетровщине. Горячее всего будет на Луганщине – +34...+36, осадков в течение суток здесь не прогнозируют.

Тем временем на Западе, и в центральных областях будут царить грозы. Температура спадет до +21...+23 градусов.

В Винницкой, Житомирской и Черкасской областях осадки будут идти и днем, и ночью.

В Киеве днем и ночью будет дождливо. Синоптики прогнозируют грозы. Столбики термометров достигнут +26...+28 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на 20 июля

Ужгород – +22...+24

Львов – +21...+23

Ивано-Франковск – +21...+23

Тернополь – +22...+24

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +23...+25

Ровно – +23...+25

Житомир – +25...+27

Винница – +25..+27

Одесса – +32...+34

Николаев – +33...+35

Херсон – +33...+35

Симферополь – +33...+35

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +27...+29

Чернигов – +26...+28

Сумы – +26...+28

Полтава – +27...+29

Днепр – +32...+34

Запорожье – +34...+36

Донецк – +33...+35

Луганск – +34...+36

Харьков – +31...+33

Киев – +26...+28



Погода в городах Украины 20 июля / Скриншот с сайта Укргидрометцентра