Какой будет погода на День вышиванки
Средняя температура воздуха будет колебаться в пределах +14...+22 градусов. В Винницкой, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Одесской областях возможны грозы.
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В Западной Украине погода будет свежей и дождливой. Температуру воздуха прогнозируют + 14 ... +16 градусов. На Закарпатье будет на градус холоднее.
Жители Запорожья, Донецка и Луганска смогут порадоваться теплому солнышку. Синоптики обещают в этих областях + 20...+ 21 градуса.
Из южных областей холоднее всего будет в Одессе – + 14...+16 градусов. В то же время на Херсонщине температура воздуха поднимется до + 19...+21 градуса, а в Крыму до +21...+23 градусов.
На севере Украины столбики термометров будут на уровне +15...+18 градусов. Кроме того, там будет идти дождь.
В Киеве синоптики обещают не дождливую погоду. Температура воздуха прогреется до +17...+19 градусов.
Прогноз от Натальи Диденко
По словам синоптика Натальи Диденко, 20 мая в Украине настанет "сухая полоса": "Она дугой выгнется дугой от Волыни, Житомирщины, Киевщины через Полтавщину, Днепропетровщину на Запорожье и Крым".
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Вдоль нее существенные осадки маловероятны, разве что какой-то залетный дождь может забежать от соседей. При грозах возможны сильные порывы ветра. Все области, которые окажутся вне этой полосы, получат от атмосферы кратковременные грозовые дожди различной интенсивности,
– рассказала синоптик.
Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 20 мая
Ужгород – +15..+17
Львов – +14...+16
Ивано-Франковск – +14...+16
Тернополь – +14...+16
Черновцы – +14...+16
Хмельницкий – +15...+17
Луцк – +15...+17
Ровно – +16...+18
Житомир – +16...+18
Винница – +16...+18
Одесса – + 14...+16
Николаев – +16...+18
Херсон – + 19...+21
Симферополь – + 21...+23
Кропивницкий – +16...+18
Черкассы – +17...+19
Чернигов – +15...+17
Сумы – +16...+18
Полтава – +17...+19
Днепр – +17...+19
Запорожье – +19...+21
Донецк – + 20...+22
Луганск – + 20...+22
Харьков – +18...+20
Киев – +17...+19
Прогноз погоды на 20 мая / Карта Укргидрометцентра