Какой будет погода на День вышиванки

Средняя температура воздуха будет колебаться в пределах +14...+22 градусов. В Винницкой, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Одесской областях возможны грозы.

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В Западной Украине погода будет свежей и дождливой. Температуру воздуха прогнозируют + 14 ... +16 градусов. На Закарпатье будет на градус холоднее.

Жители Запорожья, Донецка и Луганска смогут порадоваться теплому солнышку. Синоптики обещают в этих областях + 20...+ 21 градуса.

Из южных областей холоднее всего будет в Одессе – + 14...+16 градусов. В то же время на Херсонщине температура воздуха поднимется до + 19...+21 градуса, а в Крыму до +21...+23 градусов.

На севере Украины столбики термометров будут на уровне +15...+18 градусов. Кроме того, там будет идти дождь.

В Киеве синоптики обещают не дождливую погоду. Температура воздуха прогреется до +17...+19 градусов.

Прогноз от Натальи Диденко

По словам синоптика Натальи Диденко, 20 мая в Украине настанет "сухая полоса": "Она дугой выгнется дугой от Волыни, Житомирщины, Киевщины через Полтавщину, Днепропетровщину на Запорожье и Крым".

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Вдоль нее существенные осадки маловероятны, разве что какой-то залетный дождь может забежать от соседей. При грозах возможны сильные порывы ветра. Все области, которые окажутся вне этой полосы, получат от атмосферы кратковременные грозовые дожди различной интенсивности,

– рассказала синоптик.

Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 20 мая

Ужгород – +15..+17

Львов – +14...+16

Ивано-Франковск – +14...+16

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +14...+16

Хмельницкий – +15...+17

Луцк – +15...+17

Ровно – +16...+18

Житомир – +16...+18

Винница – +16...+18

Одесса – + 14...+16

Николаев – +16...+18

Херсон – + 19...+21

Симферополь – + 21...+23

Кропивницкий – +16...+18

Черкассы – +17...+19

Чернигов – +15...+17

Сумы – +16...+18

Полтава – +17...+19

Днепр – +17...+19

Запорожье – +19...+21

Донецк – + 20...+22

Луганск – + 20...+22

Харьков – +18...+20

Киев – +17...+19



Прогноз погоды на 20 мая / Карта Укргидрометцентра