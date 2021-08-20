Солнце будет светить только в восьми регионах нашей страны. В то же время столбики термометров по всей территории будут колебаться от +23 до +29 градусов тепла.

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Погода в областях Украины

В западных областях прогнозируют дождливую погоду. Температура составит +23...+25 градусов. На Востоке также сильные осадки. Однако там будет несколько теплее, днем ​​+25...+27 градусов.

В северных регионах синоптики не прогнозируют дождей. Отметки на термометрах покажут +25...+27 градусов. На Юге также будет сухо и солнечно. Там следует ожидать +26...+29 градусов.

В Киеве в субботу, 21 августа, стоит ожидать теплую погоду. Днем столбики термометров поднимутся до +25...+27 градусов.

Погода в городах Украины 21 августа

Ужгород – +23...+25

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +23...+25

Ровно – +23...+25

Житомир – +24...+26

Винница – +24...+26

Одесса – +26...+28

Николаев – +26...+28

Херсон – +26...+28

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – 25...+27

Черкассы – 25...+27

Чернигов – 25...+27

Суммы – 25...+27

Полтава – 25...+27

Днепр – 25...+27

Запорожье – +26...+28

Донецк – 25...+27

Луганск – 25...+27

Харьков – 25...+27

Киев – 25...+27



Погода в Украине 21 августа / Данные Укргидрометцентра