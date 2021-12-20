Больше всего морозы ударят по Северу Украины, в частности, до -10 градусов следует ожидать на Черниговщине.
Важно В Украине ударят 20-градусные морозы: синоптик назвал даты
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Источник: фейсбук Наталки Диденко
Как рассказала синоптик, температура воздуха во вторник, 21 декабря, в Украине снизится до -3...-9 градусов, а в Сумской и Черниговской областях вообще стоит ожидать -12 градусов даже днем. Выше будут градусы в южной части, однако в середине недели арктический воздух доберется и туда.
За дороги и тротуары из-за морозов наконец-то легально вцепится коварный гололед, который, периодически маскируясь под порядочный, будет толкаться вплоть до марта,
– отметила Наталья Диденко.
Снег 21 декабря местами будет идти небольшой, где-то просто удерживаясь влажной облачностью.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
На Западе температура воздуха составит -5...-7 градусов. В то же время с самого утра и до позднего вечера будет снег. Водителей призывают быть осторожными на дорогах из-за гололеда. На Востоке ситуация идентична – -5…-7 градусов и снегопады.
В северных регионах также будет снег. Столбики термометров покажут до -8...-10 градусов днем. Ночью следует ожидать -10...-12 градусов. На Юге будет немного "теплее" – температура воздуха будет составлять -2...-4 градуса. Местами ожидают небольшие снегопады.
В Киеве почти весь день погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Ночью будет идти снег. Утром распогодится, но в этот день осадков больше не ожидается, -5...-7 градусов.
Погода в городах Украины 21 декабря
Ужгород – -1...-3
Львов – -4...-6
Ивано-Франковск – -4...-6
Тернополь – -5...-7
Черновцы – -5...-7
Хмельницкий – -5...-7
Луцк – -5...-7
Ровно – -5...-7
Житомир – -6...-8
Винница – -5...-7
Одесса – -1...-3
Николаев – -2...-4
Херсон – -2...-4
Симферополь – -1...+1
Кропивницкий – -5...-7
Черкассы – -5...-7
Чернигов – -8...-10
Сумы – -9...-11
Полтава – -6...-8
Днепр – -4...-6
Запорожье – -2...-4
Донецк – -3...-5
Луганск – -1...+1
Харьков – -1...+1
Киев – 0...-2
Прогноз погоды на 21 декабря / Фото Укргидрометцентра.
Полный текст публикации Наталки Диденко:
Во вторник в Украине температура воздуха снизится до -3...-9 градусов, в Сумской и Черниговской областях -9...-12 градусов. И это днем! Выше будут градусы в южной части, однако в середине недели арктический воздух доберется и туда.
Постепенно, на неделе, морозы будут крепнуть и ночью будут достигать -9...-16 градусов, местами -18 градусов, днем -5-...12 градусов.
За дороги и тротуары из-за морозов наконец-то легально вцепится коварный гололед, который, периодически маскируясь под порядочный, будет толкаться вплоть до марта. Снег завтра, 21 декабря, местами будет идти небольшой, где-то просто удерживаясь влажной облачностью.