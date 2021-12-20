Больше всего морозы ударят по Северу Украины, в частности, до -10 градусов следует ожидать на Черниговщине.

Важно В Украине ударят 20-градусные морозы: синоптик назвал даты

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Источник: фейсбук Наталки Диденко

Как рассказала синоптик, температура воздуха во вторник, 21 декабря, в Украине снизится до -3...-9 градусов, а в Сумской и Черниговской областях вообще стоит ожидать -12 градусов даже днем. Выше будут градусы в южной части, однако в середине недели арктический воздух доберется и туда.

За дороги и тротуары из-за морозов наконец-то легально вцепится коварный гололед, который, периодически маскируясь под порядочный, будет толкаться вплоть до марта,

– отметила Наталья Диденко.

Снег 21 декабря местами будет идти небольшой, где-то просто удерживаясь влажной облачностью.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

На Западе температура воздуха составит -5...-7 градусов. В то же время с самого утра и до позднего вечера будет снег. Водителей призывают быть осторожными на дорогах из-за гололеда. На Востоке ситуация идентична – -5…-7 градусов и снегопады.

В северных регионах также будет снег. Столбики термометров покажут до -8...-10 градусов днем. Ночью следует ожидать -10...-12 градусов. На Юге будет немного "теплее" – температура воздуха будет составлять -2...-4 градуса. Местами ожидают небольшие снегопады.

В Киеве почти весь день погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Ночью будет идти снег. Утром распогодится, но в этот день осадков больше не ожидается, -5...-7 градусов.

Погода в городах Украины 21 декабря

Ужгород – -1...-3

Львов – -4...-6

Ивано-Франковск – -4...-6

Тернополь – -5...-7

Черновцы – -5...-7

Хмельницкий – -5...-7

Луцк – -5...-7

Ровно – -5...-7

Житомир – -6...-8

Винница – -5...-7

Одесса – -1...-3

Николаев – -2...-4

Херсон – -2...-4

Симферополь – -1...+1

Кропивницкий – -5...-7

Черкассы – -5...-7

Чернигов – -8...-10

Сумы – -9...-11

Полтава – -6...-8

Днепр – -4...-6

Запорожье – -2...-4

Донецк – -3...-5

Луганск – -1...+1

Харьков – -1...+1

Киев – 0...-2

Прогноз погоды на 21 декабря / Фото Укргидрометцентра.

Полный текст публикации Наталки Диденко:

Во вторник в Украине температура воздуха снизится до -3...-9 градусов, в Сумской и Черниговской областях -9...-12 градусов. И это днем! Выше будут градусы в южной части, однако в середине недели арктический воздух доберется и туда.

Постепенно, на неделе, морозы будут крепнуть и ночью будут достигать -9...-16 градусов, местами -18 градусов, днем ​​-5-...12 градусов.

За дороги и тротуары из-за морозов наконец-то легально вцепится коварный гололед, который, периодически маскируясь под порядочный, будет толкаться вплоть до марта. Снег завтра, 21 декабря, местами будет идти небольшой, где-то просто удерживаясь влажной облачностью.