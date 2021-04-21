Прогноз погоды на 22 апреля: день в Украине не пройдет без ливней и гроз
Погода в Украине в четверг, 22 апреля, будет богатой на весеннее тепло. Однако часть территории накроет мощными осадками. Кроме дождей, следует быть готовыми к мощным ливням и грозам.
Источник:Укргидрометцентр
Солнечным и безоблачным небом удастся полюбоваться жителям нескольких центральных, восточных и южных областей. Речь идет о Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.
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Во многих регионах – ливни и грозы
На остальных территориях из дома лучше не выходить без зонта. Также почти повсюду, где ждут осадки, могут пройти грозы. Только на Луганщине – небольшой дождь.
В среднем температура в Украине будет колебаться в пределах +11...+18. Прохладнее всего на Западе. Здесь столбики термометров поднимутся лишь до +11...+13 – на Львовщине и Волыни.
Наибольшим теплом порадуют жителей и гостей Киева – +16...+18. Такие же показатели зафиксируют и в Николаевской и Винницкой области.
Как сообщила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко, ветер в Украине ожидают юго-западный, теплый. Исключение – западные области, здесь ветер может быть порывистым.
В Киеве завтра с ближайшей перспективы – самый теплый день. Однако на такую теплую перспективу набегут завистливые облака. В Киеве в четверг – дождь и гроза!
– написала Диденко о погоде в столице.
Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 22 апреля:
Ужгород – +13...+15
Львов – +11...+13
Ивано-Франковск – +12...+14
Тернополь – +12...+14
Черновцы – +14...+16
Хмельницкий – +12...+14
Луцк – +11...+13
Ровно – +12...+14
Житомир – +13...+15
Винница – +16...+18
Одесса – +15...+17
Николаев – +16...+18
Херсон – +15...+17
Симферополь – +15...+17
Кропивницкий – +15...+17
Черкассы – +15...+17
Чернигов – +15...+17
Сумы – +14...+16
Полтава – +15...+17
Днепр – +15...+17
Запорожье – +15...+17
Донецк – +15...+17
Луганск – +15...+17
Харьков – +15...+17
Киев – +16...+18
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