Погода в Украине в четверг, 22 апреля, будет богатой на весеннее тепло. Однако часть территории накроет мощными осадками. Кроме дождей, следует быть готовыми к мощным ливням и грозам.

Солнечным и безоблачным небом удастся полюбоваться жителям нескольких центральных, восточных и южных областей. Речь идет о Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

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Во многих регионах – ливни и грозы

На остальных территориях из дома лучше не выходить без зонта. Также почти повсюду, где ждут осадки, могут пройти грозы. Только на Луганщине – небольшой дождь.

В среднем температура в Украине будет колебаться в пределах +11...+18. Прохладнее всего на Западе. Здесь столбики термометров поднимутся лишь до +11...+13 – на Львовщине и Волыни.

Наибольшим теплом порадуют жителей и гостей Киева – +16...+18. Такие же показатели зафиксируют и в Николаевской и Винницкой области.

Как сообщила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко, ветер в Украине ожидают юго-западный, теплый. Исключение – западные области, здесь ветер может быть порывистым.

В Киеве завтра с ближайшей перспективы – самый теплый день. Однако на такую теплую перспективу набегут завистливые облака. В Киеве в четверг – дождь и гроза!

– написала Диденко о погоде в столице.

Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 22 апреля:

Ужгород – +13...+15

Львов – +11...+13

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +12...+14

Черновцы – +14...+16

Хмельницкий – +12...+14

Луцк – +11...+13

Ровно – +12...+14

Житомир – +13...+15

Винница – +16...+18

Одесса – +15...+17

Николаев – +16...+18

Херсон – +15...+17

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +15...+17

Черкассы – +15...+17

Чернигов – +15...+17

Сумы – +14...+16

Полтава – +15...+17

Днепр – +15...+17

Запорожье – +15...+17

Донецк – +15...+17

Луганск – +15...+17

Харьков – +15...+17

Киев – +16...+18

Прогноз погоды на 22 апреля / Данные Укргидрометцентра