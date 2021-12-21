Холоднее всего будет на Востоке. Там прогнозируют днем до -11 и ночью до -17 градусов. Теплее всего – на Юге. Столбик термометра не будет опускаться ниже -4 градусов.
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На Западе средняя дневная температура составит -3...-5 градусов. Ночью столбик термометра будет показывать до -14 градусов.
Не обойдет похолодание и столицу. В Киеве днем обещают до -8, ночью – до -13 градусов.
Прогноз синоптика Диденко
Наталья Диденко рассказала, что арктический воздух крепко вцепится за всю территорию Украины. Синоптик призвала людей быть осторожными на скользких дорогах и тротуарах.
Холода и слез щекам будет добавлять северо-западный ветер, который временами будет порывистым – закутывайте подбородок в шарфик, а нос закрывайте маской,
– посоветовала Диденко.
Погода в городах Украины 22 декабря
Ужгород – -2...-4
Львов – -3...-5
Ивано-Франковск – -3...-5
Тернополь – -2...-4
Черновцы – -3...-5
Хмельницкий – -2...-4
Луцк – -2...-4
Ровно – -3...-5
Житомир – -5...-7
Винница – -3...-5
Одесса – -1...-3
Николаев – -2...-4
Херсон – -2...-4
Симферополь – -1...-3
Кропивницкий – -5...-7
Черкассы – -4...-6
Чернигов – -6...-8
Сумы – -7...-9
Полтава – -5...-7
Днепр – -5...-7
Запорожье – -3...-5
Донецк – -8...-10
Луганск – -8...-10
Харьков – -9...+11
Киев – -6...-8