Погода в Україні, 23 квітня, буде прохолодною. Майже на всій території дощитиме. У північних та західних областях температура знизиться до +9 градусів, натомість у решті регіонів подекуди прогнозують до +18 градусів.

У п'ятницю, 23 квітня, майже на всій території України можливий дощ. Тільки в тимчасово окупованому Криму синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями.

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Якою буде погода в регіонах України

На Заході дощитиме. Температура повітря буде від +9...+11 градусів. У Хмельницькому можливе сонце. Найхолодніше вночі буде у Львові – +2...+4 градуси, а найтепліше у Вінниці – там вночі буде +4...+6 градусів.

У східних регіонах, попри дощ та грози, температура підніметься до +14...+18 градусів. Найтепліше буде в Луганську та Донецьку – +16...+18 градусів.

На півночі України можливі прояснення на Житомирщині – вдень там буде +10...+12 градусів. На Півдні та в Криму буде тепло. Попри дощі, на Миколаївщині та Херсонщині буде +16...+18 градусів, у Сімферополі – +17...+19 градусів.

У Києві 23 квітня можливі дощі та грози. Вночі прогнозують +5...+7 градусів, натомість вдень буде +11...+13 градусів. Погода буде дещо вітряна, пориви сягатимуть до 7 – 12 метрів за секунду.

Синоптикиня Наталка Діденко пише, що на Україну насувається атмосферний фронт, який знову лозиною відганятиме від нас теплу весну, принесе дощі, подекуди грози та рвучкий вітер.

Розвиватиметься ситуація звично: накрило хмарами, посилився північно-західний вітер, пішов дощ.

Фронт погнав далі – в його тилу притихло, прояснило,

– каже синоптикиня.

За словами Діденко, останні дні квітня будуть прохолодними та навіть із заморозками в більшості областей. Стовпчики термометрів опустяться до нуля та до +2...+4 градусів. Справжнє весняне тепло повернеться в Україну після 27 – 28 квітня.

Прогноз погоди у містах України на п'ятницю, 23 квітня

Ужгород – +9...+11

Львів – +9...+11

Івано-Франківськ – +9...+11

Тернопіль – +9...+11

Чернівці – +9...+11

Хмельницький – +9...+11

Луцьк – +9...+11

Рівне – +9...+11

Житомир – +10...+12

Вінниця – +10...+12

Одеса – +13...+15

Миколаїв – +16...+18

Херсон – +16...+18

Сімферополь – +17...+19

Кропивницький – +12...+14

Черкаси – +11...+13

Чернігів – +10...+12

Суми – +11...+13

Полтава – +14...+16

Дніпро – +15...+17

Запоріжжя – +14...+16

Донецьк – +16...+18

Луганськ – +16...+18

Харків – +15...+17

Київ – +11...+13



Прогноз погоди на 23 квітня / Дані Укргідрометцентру