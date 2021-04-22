Прогноз погоди на 23 квітня: в Україні знову будуть дощі та грози
Погода в Україні, 23 квітня, буде прохолодною. Майже на всій території дощитиме. У північних та західних областях температура знизиться до +9 градусів, натомість у решті регіонів подекуди прогнозують до +18 градусів.
Источник:Укргідрометцентр
У п'ятницю, 23 квітня, майже на всій території України можливий дощ. Тільки в тимчасово окупованому Криму синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями.
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Якою буде погода в регіонах України
На Заході дощитиме. Температура повітря буде від +9...+11 градусів. У Хмельницькому можливе сонце. Найхолодніше вночі буде у Львові – +2...+4 градуси, а найтепліше у Вінниці – там вночі буде +4...+6 градусів.
У східних регіонах, попри дощ та грози, температура підніметься до +14...+18 градусів. Найтепліше буде в Луганську та Донецьку – +16...+18 градусів.
На півночі України можливі прояснення на Житомирщині – вдень там буде +10...+12 градусів. На Півдні та в Криму буде тепло. Попри дощі, на Миколаївщині та Херсонщині буде +16...+18 градусів, у Сімферополі – +17...+19 градусів.
Синоптикиня Наталка Діденко пише, що на Україну насувається атмосферний фронт, який знову лозиною відганятиме від нас теплу весну, принесе дощі, подекуди грози та рвучкий вітер.
Розвиватиметься ситуація звично: накрило хмарами, посилився північно-західний вітер, пішов дощ.
Фронт погнав далі – в його тилу притихло, прояснило,
– каже синоптикиня.
За словами Діденко, останні дні квітня будуть прохолодними та навіть із заморозками в більшості областей. Стовпчики термометрів опустяться до нуля та до +2...+4 градусів. Справжнє весняне тепло повернеться в Україну після 27 – 28 квітня.
Прогноз погоди у містах України на п'ятницю, 23 квітня
Ужгород – +9...+11
Львів – +9...+11
Івано-Франківськ – +9...+11
Тернопіль – +9...+11
Чернівці – +9...+11
Хмельницький – +9...+11
Луцьк – +9...+11
Рівне – +9...+11
Житомир – +10...+12
Вінниця – +10...+12
Одеса – +13...+15
Миколаїв – +16...+18
Херсон – +16...+18
Сімферополь – +17...+19
Кропивницький – +12...+14
Черкаси – +11...+13
Чернігів – +10...+12
Суми – +11...+13
Полтава – +14...+16
Дніпро – +15...+17
Запоріжжя – +14...+16
Донецьк – +16...+18
Луганськ – +16...+18
Харків – +15...+17
Київ – +11...+13
Прогноз погоди на 23 квітня / Дані Укргідрометцентру
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